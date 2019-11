Greta Thunberg planea llegar a la Península a mitad de semana

La activista Greta Thunberg llegará a Madrid para la Cumbre del Clima la semana que viene. El día exacto dependerá de la velocidad de los vientos. El catamarán en el que zarpó desde Salt Ponds, en el Estado de Virginia (EE UU) el 13 de noviembre ha recorrido ya tres cuartas partes de su trayecto. Se encontraba este sábado por la tarde al noreste de las islas Azores, a unos 1.500 kilómetros de Lisboa, el puerto donde pretende atracar. Al ritmo que ha avanzado llegaría a la capital portuguesa a mitad de semana, pero podría ser antes porque el barco alcanzó el viernes su velocidad récord, 23.8 nudos.

La posibilidad de seguir el periplo en directo ha aumentado la expectación por la llegada a Madrid de la adolescente sueca, que no viaja en avión por las emisiones de CO2. La ubicación del barco, La Vagabonde, en el Océano Atlántico puede ser seguida en tiempo real en la web sailing-lavagabonde.com. Thunberg y sus acompañantes han informado en redes sociales sobre el estado de la mar o la vida a bordo.

A Thunberg, de 16 años, la acompañan su padre Svante, los dueños australianos del barco, Elayna Carausu, de 26 años, y su pareja Riley Whitelum, de 35, el bebé de ambos de 11 meses, Lenny; y la navegante profesional británica Nikki Henderson, de 26. Thunberg ha dicho en Twitter que pasa el tiempo escuchando audiolibros, jugando a los dados, cuidando del pequeño Lenny y teniendo interminables charlas sobre el clima.

La adolescente se encontraba en Estados Unidos porque había viajado en velero para asistir a la Asamblea anual de las Naciones Unidas en septiembre. Se ha tomado un año sabático en su escuela secundaria en Suecia y su idea era quedarse en el continente americano hasta diciembre porque la Cumbre del Clima iba a celebrarse inicialmente en Chile. Pero el Gobierno chileno renunció a final de octubre a organizar el evento por las masivas protestas antigubernamentales en el país sudamericano. Thunberg pidió ayuda en redes sociales y pronto anunció que la pareja australiana y la navegadora británica se habían ofrecido a llevarla a Europa. La Cumbre empieza el lunes y se prolongará hasta el viernes 13 de diciembre. Desde 1995 es un evento anual organizado por la ONU que reúne a Gobiernos y científicos.

Una vez llegue a Portugal, está previsto que Thunberg dé un discurso en el parlamento portugués y se reúna con activistas de ese país, antes de emprender rumbo a Madrid. El Gobierno de Extremadura se ha ofrecido a llevarla a Madrid en un coche eléctrico, haciendo dos paradas en su territorio. Pero la oferta no ha gustado a activistas del clima extremeños. En redes, la campaña “Salvemos la Montaña” le pide a Thunberg que no viaje en ese coche con baterías de litio porque en Cáceres planean destruir una montaña para extraer el material con el que se fabrican. “GRETA NO aceptes el coche con batería de LITIO de la Junta de Extremadura”, le dicen en inglés en un tuit con un vídeo adjunto. La protagonista del vídeo es también una menor: Montaña, una niña de siete años.