Bruselas abre embajada en 105 escuelas

“Los temas de Europa están en los currículos en Historia, pero muchas veces los colegios no llegan al final del programa”, se lamenta Teresa Coutinho, responsable de Escuelas Embajadoras en España. En 2015 el ministro Educación Íñigo Méndez de Vigo (PP) propuso en Bruselas implantar la asignatura Historia y Valores Europeos. Su idea no prosperó y en España no ha tenido mucho predicamento. Los docentes son más partidarios de que sea una materia transversal.

Ya en 2011 la Comunidad Valenciana (PP) anunció que ofertaría la materia optativa en bachillerato Unión Europea. Organización y Funcionamiento, pero no se materializó. Mientras este curso Madrid ofrece por primera vez Unión Europea, en 3º y 4º de Secundaria.