Seis hijos retenidos y blanqueo de dinero en la granja holandesa aislada del mundo

En plena vorágine, con los expertos trazando mapas digitales de la propiedad, y las autoridades locales e inspectores de educación buscando expedientes de la familia en sus archivos, los parientes de Gerrit-Jan van D. han remitido un comunicado a la prensa local. Afirman lo siguiente: “[Él] rompió los lazos con nosotros en los años ochenta y nos advirtió de que no le buscáramos. Hace ocho años, tres de sus hijos huyeron de la casa familiar en Hasselt [a unos 26 kilómetros de la granja] y se pusieron en contacto con sus tíos, primos y abuelos, y con otro hijo de su padre nacido de un matrimonio anterior (…). La familia no sabía de la existencia de más hijos (...). La abuela murió en 2017 y no fue posible encontrar a Gerrit-Jan (…) Desde entonces, es nuestro firme deseo apoyarnos en lo posible”. La carta ha hecho suspechar a los investigadores que puede habar hasta diez hijos de dos esposas, extremo que la policía espera confirmar, junto con la fecha exacta de llegada del grupo a Ruinerwold. Jan, el joven escapado el domingo, dijo que su madre falleció en 2004.