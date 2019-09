Cristela Alonzo da visibilidad a los latinos en Estados Unidos una carcajada a la vez

La comediante Cristela Alonzo publicará su libro ‘Music to My Years’ en octubre.

Cristela Alonzo (Texas, 1979) compró su primer auto nuevo en 2014. Lo primero que hizo cuando probó el Mercedes Benz en una concesionaria de Beverly Hills fue bajar por completo todo el asiento trasero y se recostó en él. “Quiero asegurarme de que, si las cosas van mal, puedo dormir allí", le dijo al amigo que la acompañaba. Aunque su carrera despegó ese mismo año con el estreno de su serie de televisión Cristela, la comediante latina que actualmente tiene su propio especial en Netflix y está por lanzar su primer libro no olvida de dónde viene.

“Me considero extremadamente afortunada de tener las oportunidades que he tenido, pero también trabajo mucho porque siempre tengo miedo de que se vayan. Pasé la mayor parte de mi vida en la pobreza y la sensación de que regresará está siempre presente”, dice la mexicoamericana de primera generación nacida en Hidalgo, una ciudad fronteriza del sur de Texas.

Cristela y sus tres hermanos fueron criados solamente por su madre, una inmigrante originaria del estado mexicano de San Luis Potosí, que aunque trabajaba turnos dobles en un restaurante no siempre podía llevar comida a su mesa. Cristela estuvo interesada en el teatro desde que era niña, pero confiesa que se volvió comediante como una forma de ayudarse a sí misma a enfrentar la muerte de su madre, y como no tenía dinero para ir a terapia utilizó esta plataforma para lidiar con lo que estaba sintiendo. “Una de las cosas más difíciles que experimenté al principio fue hablar acerca de mi mamá y hacer reír a la gente como un camino para hacer frente a la situación”.

Ser una mujer latina en el medio de la comedia tampoco le hizo la vida muy fácil. Aunque en los bares de Dallas, Texas, donde inició su carrera la trataban como a cualquier otro comediante, fue al mudarse a Los Angeles en 2005 que se dio cuenta que la veían como una comediante latina. “Me dijeron que tenía que empezar en bares y restaurantes mexicanos. Era como si por ser latina no era lo suficientemente buena para estar con los ‘otros’ comediantes. Me pusieron en una caja muy específica donde sentí que tenía que demostrarme a mí misma que era digna del tiempo en escena que los otros estaban recibiendo por no ser latinos”. Así que tuvo que presentar su show en cualquier lugar en el que le dieran una oportunidad y durmió en su auto viejo por muchas noches.

Pero en 2014 las cosas comenzaron a mejorar, y con el estreno de su serie homónima en la cadena de televisión estadounidense ABC se convirtió en la primera mujer latina en crear, producir, escribir y protagonizar su propio programa en Estados Unidos. Y aunque empezó a ganar más visibilidad, Cristela se considera exitosa por otras cosas: “La fama y el dinero son una medida de éxito muy vaga. ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánta fama necesitas? Realmente no puedes cuantificar la fama. Siempre me dije que lo había logrado cuando pude pagar mis facturas con stand up. Después de eso, todo es un bono”.

Y son de los momentos duros que ha pasado en su vida de los que más se burla en sus presentaciones. En Lower Classy, su especial para Netflix estrenado en 2017, Alonzo arranca carcajadas con anécdotas de su vida en Estados Unidos como hija de una inmigrante mexicana que nunca aprendió a hablar inglés, los estereotipos latinos y hasta de la muerte de su madre.

Música para conectar culturas

Cristela ha construido un buen set cómico con sus vivencias como latina en Estados Unidos, pero “como no todos en el mundo son latinos” su nueva aventura es su libro Music to My Years (Atria Books, 2019), una autobiografía en la que enlaza los momentos de su vida con alguna canción. “Quise encontrar la forma de hablar sobre mi vida de una manera que pudiera conectarse con todos. Pensé en algunas de las cosas que nos unen y me di cuenta de que la música es muy importante. Me encanta la música”, explica.

Sin una lista de temas predeterminada en mente, la comediante comenzó a pensar en sus canciones favoritas y se dio cuenta de cómo la llevaban instantáneamente a un momento específico de su vida. El playlist que salió de ahí incluye desde Lionel Richie, Billy Joel, A Tribe Called Quest, Ice Cube y claro, Selena: “uno de los capítulos es una canción de Selena porque soy una latina mexicoamericana del sur de Texas y ¡sería un sacrilegio si no la tuviera en ella!”, dice riendo. “La realidad del libro es que, independientemente de dónde venimos, la música puede conectarnos de una manera hermosa”.

En octubre comenzará la promoción de este nuevo proyecto, que la llevará de costa a costa en un tour por más de 40 ciudades en Estados Unidos en las que presentará su nuevo show de stand up llamado My Affordable Care Act, el cual espera grabar como un especial para 2020. También aparecerá en The Laundromat, la nueva película de Steve Soderbergh que se estrenará en Netflix, y da voz a Hester, un personaje del programa de televisión de BBC y HBO llamado His Dark Materials.

“Muchas personas me preguntan, ¿qué sigue? Soy una mexicoamericana de primera generación de una ciudad fronteriza del sur de Texas, toda mi vida adulta ha sido un sueño para mí, y al igual que los sueños, trato de no planificar con anticipación. Solo reacciono a lo que surge de repente y espero que funcione. Al final del día, quiero que mi comunidad latina sepa que realmente los tengo en mente cuando tomo decisiones. Quiero elevarnos en cada proyecto que hago... sea lo que sea”.