“En el colegio hay que dar más Educación Física y darla mejor”

Santiago Gómez (36 años, Cornellá de Llobregat, Barcelona) es doctor en Biomedicina y Máster en Sanidad Pública. Ha coordinado a los 13 equipos de otras tantas universidades como investigador principal del estudio Pasos que ha analizado la actividad física, obesidad y uso de pantallas en casi 4.000 niños y adolecentes de toda España. También es director de programas de la Fundación Gasol, que ha promovido la investigación.

Pregunta. ¿Hay alguna buena noticia en este estudio?

Respuesta. Que no haya demasiada diferencia entre la actividad física de niños y niñas, cuando estudios previos mostraban que en Secundaria las niñas abandonaban antes el ejercicio físico.

P. ¿Cuáles son sus recomendaciones?

P. Queremos seguir la investigación. Ahora tenemos una foto fija. Si conseguimos un vídeo, verles dentro de dos años, ascendemos de nivel. También queremos incorporar la medición de la cintura para el diagnóstico de la obesidad infantil.

P. ¿Qué debe hacer la escuela?

R. No solo deben incrementarse las horas de educación física en los colegios sino que progresivamente debe ser de más calidad porque tenemos algunos datos, no en nuestro estudio, que muestran que el tiempo que pasan en actividad física moderada o vigorosa dentro de la clase de educación física no es demasiado, es un cuarto de hora dentro de toda la hora de clase. Por lo tanto, asegurando una mayor calidad acercaríamos a los niños a las recomendaciones de la OMS.

P. ¿Van a tener esos datos en su estudio?

R. Sí, los acelerómetros son muy precisos, y podremos analizar día por día la actividad y cuándo es moderada o vigorosa. En España tenemos un estudio con nueve escuelas de la Comunidad Valenciana que ha hallado que se hace este tipo de actividad física solo en el 20% de la clase. Hay estudios que apuntan que en Europa hacen ejercicio más intenso durante el 40% del tiempo de clase. Con lo que sabemos ahora, quizá en España la actividad moderada o vigorosa esté menos presente dentro de las clases de educación física de lo que está en otros países de Europa.

P. ¿Qué tienen que hacer los padres?

R. Activarse los fines de semana. Que las pantallas se queden en casa. Que cojan la mochila y se vayan a la montaña, al parque, que disfruten de la playa y de sus hijos haciendo ejercicio al aire libre y que los adolescentes crezcan en entornos seguros para que puedan hacer actividad física sin miedo a que les atropelle un coche.