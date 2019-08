Virginia Giuffre sobre el príncipe Andrés: “Sabe lo que ha hecho y espero que lo aclare”

En foto, Virginia R.Giuffre antes de la audiencia extraordinaria en un tribunal de Nueva York el pasado martes 27 de agosto. En vídeo, las víctimas piden que no se cierre el juicio tras el suicidio del magnate. FOTO: REUTERS / VÍDEO: ATLAS

El príncipe Andrés "sabe lo que ha hecho y espero que lo aclare". Así se ha expresado este martes Virginia Giuffre, una de las mujeres que reclaman justicia en el proceso contra Jeffrey Epstein por presuntos abusos y explotación sexual. Giuffre hizo estas declaraciones a los medios de comunicación después de comparecer en una audiencia extraordinaria ante el juez Richard Berman, en Nueva York, con el objeto de que las víctimas pudieran contar su historia antes de que el caso contra el multimillonario sea desestimado tras suicidarse en su celda el pasado 10 de agosto.

No es la primera vez que Giuffre acusa al hijo de Isabel II, que ha negado los hechos en varias ocasiones, ni que este salta a los medios de comunicación. La última vez fue a mediados de agosto, cuando se revelaron una serie de documentos con detalles de las prácticas de Epstein en las que se involucra a Andrés de Inglaterra. El duque de York fue señalado como el responsable de tocar el pecho de una menor y cometer otros actos contra al menos dos víctimas —Joanna Sjoberg y Virginia Giuffre— en la mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan, según los documentos presentados por los abogados de esta última en 2017.

Jennifer Araoz después de la audiencia extraordinaria en Nueva York el 27 de agosto. YANA PASKOVA AFP

Ella fue una de las más de veinte mujeres que este martes declaró ante el tribunal de Manhattan. El juez Berman explicó que la comparecencia fue convocada por respeto a las víctimas y elogió su "valentía". Las mujeres contaron cómo Epstein "robó" sus sueños y su inocencia. "Hoy estamos juntas. No seguiré siendo una víctima ni permaneceré en silencio ni un día más", dijo la actriz Anouska De Georgiou. Abrazándose, consolándose y llorando, las mujeres fueron escuchando los testimonios del resto, todos parecidos: mujeres jóvenes y vulnerables reclutadas, preparadas y forzadas a dar servicios sexuales al multimillonario, que se enfrentaba a 45 años de prisión.

Una de ellas, Chauntae Davies, describió cómo pasó dos semanas "vomitando casi hasta la muerte" en un hospital tras ser violada por Epstein y después de ser reclutada por este para darle masajes. Con "cada humillación pública que he soportado, he sufrido y él ha ganado", dijo. Otra víctima, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que estará "perturbada para siempre" tras la violación. "Yo era su esclava. Me sentía indefensa y avergonzada", dijo, y aseguró que Epstein amenazó con matarla si descubría que no era virgen.

La mayoría de las mujeres que contaron su historia expresaron su indignación por el suicidio del empresario. "Me siento muy enojada y triste porque nunca se hizo justicia en este caso", dijo Courtney Wild, que lo describió como un "cobarde". Jennifer Araoz afirmó que no tener la posibilidad de enfrentarlo en un juicio le "consumía el alma". Y para Giuffre, su muerte no ha de parar la reflexión sobre lo que sucedió.

Algunas de ellas no solo recuerdan a Epstein, sino también a quienes ellas definen como "cómplices", como su examante, la inglesa Ghislaine Maxwell, hija del fallecido magnate de los medios Robert Maxwell. Y pidieron a la Fiscalía que capturen e inculpen a quienes participaron en el delito. Maxwell, en paradero desconocido, ha negado las acusaciones en su contra. "Por favor, por favor, terminen lo que empezaron. Las víctimas estadounidenses están preparadas para decir la verdad. No actuó solo", dijo Sarah Ransome ante el juez, y agregó que Epstein dirigía "una red internacional de tráfico sexual".

La fiscal estadounidense Maurene Comey les aseguró que el Gobierno seguirá investigando. Al igual que el FBI, que abrió una investigación sobre el suicidio del empresario.