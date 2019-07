Los tres jugadores de la Arandina serán juzgados por la agresión sexual a una menor en diciembre de 2017

La Audiencia Provincial de Burgos ha anunciado que abrirá juicio oral contra C. C, R. C. y V. R., jugadores del equipo de fútbol Arandina, por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años el pasado diciembre de 2017, según un auto remitido a los medios de comunicación.

El documento, del que ha sido ponente el magistrado Roger Redondo Argüelles, explica que los hechos investigados revisten carácter delictivo y que hay "suficiente base" para su persecución. El auto desestima el sobreseimiento de la causa solicitada por la defensa de dos de ellos. La Fiscalía tiene ahora cinco días para presentar acusaciones. Los acusados disponen de tres días para realizar un recurso de súplica al juzgado de instrucción nº1 de Aranda de Duero (Burgos).

Los tres acusados cometieron supuestamente la agresión en el piso que compartían los tres en Aranda de Duero. Las investigaciones del caso se iniciaron a raíz de una llamada de los padres de la menor agredida a la Fundación ANAR, una ONG "que atiende a menores y adolescentes en situación de desamparo". La joven estaba en tratamiento psicológico, por lo que acudía a Madrid cada semana con sus padres a recibir tratamiento. Fue durante una de estas consultas cuando la niña explicó que tres chicos le propusieron mantener relaciones sexuales y la invitaron a su piso de Aranda de Duero.

Según ella misma declaró, una vez allí no quiso seguir con la propuesta de los jugadores y ellos la forzaron, según indicaron fuentes próximas al caso. Ella afirmó que se sometió para evitar "males mayores". El club de fútbol en el que jugaban en el momento de la agresión, decidió dales de baja de forma inmediata y definitiva. Además, este manifestó su "máxima condena y repulsa a cualquier acto de violencia sexual". Los acusados fueron enviados a prisión dos días después de su detención y permanecieron allí durante tres meses hasta que fueron puestos en libertad en marzo de 2018 bajo fianza y con cargos.