Detenidos tres jugadores de la Arandina por un delito sexual

Tres jugadores de la Arandina, equipo de Aranda del Duero (Burgos) que milita en el Grupo VIII de Tercera División, han sido detenidos por un delito de abusos sexuales a una joven. Los tres han pasado la noche en comisaría después de que este lunes al mediodía fueran detenidos por la Policía Nacional. Los arrestados son el portero Víctor Rodríguez Ramos Viti y los delanteros Carlos Cuadrado Santos Lucho y Raúl Calvo Hernández.

El club de fútbol ha confirmado el arresto en un breve comunicado, en el que se muestra prudente, pide que se respete su presunción de inocencia y subraya que este hecho nada tiene que ver con "temas relacionados con el fútbol o con el club".

Según la cadena SER, los tres jugadores pasarán esta mañana a disposición judicial. La misma emisora precisa que Lucho y Viti fueron arrestados a la una de la tarde en su vivienda de Aranda, mientras que Raúl Calvo, también compañero de piso de los anteriores, fue citado por la Policía, ya que se encontraba en Valladolid, y fue arrestado nada más presentarse en dependencias policiales. Una joven los ha acusado de abusos sexuales.

El presidente del club, Pedro García, declaró anoche a la Cope que el caso se halla "bajo secreto de sumario" y subrayó que "por internet están circulando muchos bulos". "Mañana martes tendrán que declarar ante la juez y se sabrá algo más. No he podido hablar con sus familias, porque no tengo su teléfono. Dos de los jugadores son de León y otro, de Zamora", comentó.