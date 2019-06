Nueva York exhibe su orgullo LGTBI 50 años después de crearlo

El Orgullo ha vuelto adonde nació. Nueva York, sede del World Pride 2019, ha acogido este domingo una marcha que conmemora el 50 aniversario de los disturbios del club Stonewall, en el Greenwich Village, el local donde los gais, hartos del hostigamiento y las redadas, hicieron frente al asalto policial un 28 de junio de 1969, un hito que, para muchos, marcó el inicio del movimiento de reivindicación de derechos de la comunidad LGTBI.

Dos marchas multitudinarias se han desarrollado este domingo en la ciudad. La primera de ellas, alternativa a los actos del World Pride, ha recuperado el espíritu contestatario que marcó el hito de 1969. Miles de críticos a la presencia policial que escolta el desfile oficial y al patrocinio comercial del Orgullo han organizado su propia manifestación. La segunda, que ha comenzado horas después, esperaba la asistencia de unas 150.000 personas, según los organizadores.

La Queer Liberation March, como se ha llamado el desfile alternativo, ha recorrido bajo el lema "recuperemos el orgullo" el espacio entre el club Stonewall y Central Park. Tras una pancarta que mostraba el lema "resistimos", los organizadores han querido alertar sobre los asesinatos de mujeres trans negras, protestar por las detenciones de niños emigrantes en EE UU y mostrar su oposición a las medidas de la Administración Trump para cercenar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales o transgénero.

El activista Jay Toole, de 71 años, que participó en los disturbios de 1969, ha decidido boicotear la marcha oficial. "Aquí estuve la primera noche y no fuimos solo un puñado de gente blanca. Había gente de color, transexuales... No contábamos con un término para eso entonces, pero, créame, ahí estuvimos", ha dicho. En la marcha alternativa se han visto pancartas con lemas críticos, como "mi orgullo trans no es marketing" y "descolonizad el orgullo".

"¿Justicia o grandes empresas?", esa es la elección que había que tomar este domingo, se ha preguntado Bill Bobs, uno de los organizadores de esta marcha alternativa, en relación al desfile oficial del Orgullo patrocinado por grandes compañías.

La marcha crítica ha dado paso luego a la principal. También en la protesta oficial se han oído voces críticas. "No quiero que a nadie lo engañen los colores de las calles, los arcoíris brillantes que rodean los anuncios de T-Mobile o de cualquier otra compañía maravillosa, y que piense que somos libres, porque no lo somos", ha dicho Indya Morre, activista transgénero popular por su actuación en la serie de televisión Pose. "Ver hoy, en el aniversario de Stonewall, las calles atestadas de policía, resulta traumático para algunos de nosotros". Además de los agentes a pie, se han visto otros de paisano, y varios drones y helicópteros han seguido el desarrollo de los actos desde el aire.

El alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, defensor de la comunidad gay y candidato a la presidencia de EE UU en 2020, ha presentado el desfile como "la mayor marcha de todas las del orgullo en el mundo". La ciudad esperaba a unos tres millones de visitantes que se clausurará con una fiesta en Times Square y un concierto de Madonna, icono del movimiento gay.

El de Nueva York ha sido el principal de otros desfiles en todo el mundo. Macedonia del Norte ha acogido este domingo su primera manifestación del orgullo, mientras que en Singapur los manifestantes han reclamado la abolición de una ley que prohíbe el sexo homosexual.

En Turquía, la comunidad LGTBI ha organizado una concentración de un millar de personas que han acabado disueltas por la policía. Este es el quinto año consecutivo en el que la celebración reivindicativa está prohibida en Estambul. Las autoridades locales habían denegado el permiso para celebrar la marcha en la céntrica calle Istiklal, como se había hecho, sin incidentes, entre 2003 y 2014.