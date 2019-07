“Querido yo, todo mejora”

"Se han metido contigo de todas las formas posibles, te han acosado. Pero se acabó". Esta frase forma parte del texto que leen la actriz Anabel Alonso, el escritor y periodista Màxim Huerta, la empresaria Silvia Matos, el deportista Víctor Gutiérrez o el empresario Kike Sarasola, entre otros, y que recoge fragmentos de los relatos enviados al concurso Cartas a mi yo adolescente organizado el pasado abril por la fundación It Gets Better España. La asociación sin ánimo de lucro trabaja por erradicar el acoso escolar a través de la entrega de mensajes de esperanza e inspiradores dirigidos a jóvenes y adolescentes.

En un año el Ministerio de Educación ha detectado 5.557 posibles casos de acoso escolar, de los que la mitad (el 54%) se producen a diario. Desde hace más de una década se ha estudiado cómo los jóvenes del colectivo LGTBI son más proclives a ser víctimas de acoso. El 43% de quienes sufren acoso homófobo se plantea el suicidio, más de la mitad constantemente (56%), y un 27% de forma persistente a lo largo del tiempo, según el estudio realizado en 2012 por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y COGAM (el más reciente sobre estos casos). Solo el 19% de los chicos perseguidos recibieron ayuda del profesorado y el 82% de las víctimas no informaron de la situación a la familia. Ante estos datos, It Gets Better España lanzó en abril el concurso Cartas a mi yo adolescente, una invitación a personas adultas del colectivo LGTBIQ+ para que enviasen un mensaje con lo que les habría gustado oír entonces. Así surgieron todos estos relatos que, transformados en una única carta, protagonizan este vídeo que EL PAÍS publica en el marco del Orgullo 2019.