Un 61% de mujeres no tomó la píldora poscoital tras una relación sexual de riesgo

Tres de cada cinco mujeres que han mantenido una relación sexual de riesgo no tomaron la píldora del día después o píldora poscoital. Las razones para no acudir a este método anticonceptivo, que desde 2015 se comercializa sin receta, fueron que no percibieron el riesgo de embarazo, en la mitad de los casos, por miedo a efectos secundarios (en un 27%) o por motivos religiosos (21%). En el resto de los casos, fue por dificultad de acceso (6%) o porque les desaconsejaron su uso, o bien el personal sanitario (3%) o bien en su entorno, otro 3%.

Son algunos de los resultados el informe Prevención de embarazos no planificados utlizando anticoncepción de urgencia, presentado este martes en Madrid. El trabajo, publicado en la revista médica Gynecologial Endcrinology, ha sido dirigido por el doctor Iñaki Lete Lasa, del Hospital Universitario Araba de Vitoria con la colaboración de la farmacéutica HRA Pharma. Media docena de compañías comercializan este producto, que ronda los 20 euros la unidad, aunque también se pueden obtener gratis en algunos centros de planificación familiar y hospitales. Desde HRA Pharma explican que "no es una pastilla abortiva, sino que impide la fecundación y, por tanto, evita que el embarazo se produzca".

"Es una segunda oportunidad para cuando todos los métodos anticonceptivos han fallado", ha explicado en un encuentro con medios el director médico de HRA Pharma, Guillermo Sellers. Aclara que "en ningún caso" es de uso regular ni sustituye métodos anticonceptivos habituales como el preservativo o la píldora diaria, el DIU, el anillo vaginal o el parche anticonceptivo.

Casi dos millones de mujeres mantienen relaciones sexuales sin protección en un año, según los cálculos del estudio. Para llegar a esa estimación, extrapolan el número de píldoras del día después, la llamada anticoncepción de urgencia, a los porcentajes obtenidos en la encuesta considerando que las mujeres lo toman una única vez al año. Al año se venden 779.000 unidades.

Las encuestas fueron online en cinco países europeos: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Se realizaron en septiembre de 2017 entre mujeres de 18 a 40 años que habían tenido relaciones sexuales sin protección, con 1.000 encuestadas por cada país y 24 preguntas que estimaron que se tardaría 10 minutos en responder. El informe solo utiliza las respuestas de las españolas.