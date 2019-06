Una carta para que Inma siga con los ‘girasoles’

Sami, un niño de 11 años que padece Trastorno del Espectro Autista, ha escrito una carta en la que pide que no trasladen a su profesora, Inmaculada, del centro Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra. Esta docente lleva nueve años trabajando con los alumnos del aula de "los girasoles" (como llaman en el centro a la clase para los alumnos con necesidades) del colegio público Alejandro Rubio en comisión de servicio pero tiene su plaza en un centro en Colmenar Viejo, según informan fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Los profesores que se encuentran en esta situación tienen que ser renovados por la dirección del centro cada año, que también tiene la potestad de suspender la comisión de servicio. Es el caso de Inmaculada, que el día 14 de mayo fue informada de que no seguiría el año que vienen en el Alejandro Rubio. "El director del colegio tiene un proyecto educativo en el que no está planeado que continúe esta profesora", explican fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad.

"Llevo ocho años en este cole y una de las profes que más me ha ayudado ha sido Inma [...]. Yo habría tenido muchos problemas para el estudio y para relacionarme con los demás de no ser por ella", explica Sami al inicio de su carta. Según la madre del niño, Maribel Chalarca, Sami escribió la carta la semana pasada y la tituló Carta abierta para todos. "Estábamos preparando un escrito para quejarnos al AMPA y él dijo que también quería hacer una carta y nos preguntó que a quién se la tenía que dirigir. Como no queríamos decirle que se trataba de una decisión del director, le dijimos que la escribiese para todo el mundo", cuenta Chalarca. Al día siguiente la llevó a clase, la entregó a los profesores y la leyó a los compañeros de su clase, según relata su madre.

El colegio Alejandro Rubio es uno centro en el que los niños con trastornos en el aprendizaje asisten a un aula especial durante algunas horas del día para compensar sus dificultades. "Sami lleva ocho años con Inma. Cuando llegó al colegio apenas hablaba, solo repetía lo que oía, realizada movimientos repetitivos, no dejaba que otros niños se le acercasen. Ahora toca el piano, hace natación y tiene un montón de amigos", explica la madre del niño. "Sami tienen 11 años y este año termina sus estudios en el colegio para ir al instituto pero tenemos otro hijo de seis años también con autismo que lleva tres años con Inmaculada y nos gustaría que siguiera en el colegio", explica Chalarca.

Ruth Vidriales, directora técnica de la Confederación Autismo España, explica que la especialización de los docentes que trabajan con niños autistas es fundamental. "Si un profesor funciona con los niños y está entregado, nuestra recomendación es que continúe en su puesto. La estabilidad es muy importante para los niños con autismo, más aún en figuras de referencia como es un docente". Vidrales lamenta que algunas veces se primen las razones administrativas por delante de otros factores.

Tanto la madre de Sami como la presidenta del AMPA del colegio, Paula Gómez, denuncian que la dirección del centro no les ha ofrecido ninguna explicación para no renovar a Inma como profesora. "Dejan de contar con una profesional excelente. Los padres nos han transmitido que quieren que siga en el centro y han realizado una petición formal al AMPA", afirma Gómez, que recalca que el director no ha ofrecido ninguna explicación más allá de que se trata de una cuestión interna del colegio. "Nos dijeron que no se trataba de una decisión pedagógica", afirma Gómez.

Gómez explica que la profesora es muy prudente y ha preferido no hablar con los medios de comunicación, pero ha escrito una carta al colegio en la que explica que quiere seguir en el Alejandro Rubio. "Solo le quedan cuatro años para jubilarse y no quiere irse a otro colegio antes de terminar su carrera profesional", dice Gómez. La presidenta del AMPA avisa de que van a seguir movilizados contra la decisión del centro y que van a reclamar ante el Jefe de la Inspección educativa de la Comunidad. "Tenemos que seguir hasta el final", concluye Gómez.