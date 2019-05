Un niño revela a su clase que tiene autismo y emociona a todos sus compañeros

Rumari es un niño estadounidense que cursa cuarto grado (de 9 o 10 años) y que decidió revelar su secreto el pasado día 2 de mayo. El pequeño irrumpió en medio de la clase y anunció a sus compañeros de aula que padece Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Un gran paso que emocionó a todos y a su profesora, quien ha decidido colgar el vídeo del menor en las redes. “Hoy ha pasado algo maravilloso en mi clase”, con estas palabras comienza su alegato su maestra Lisa Moe. “Mis dos motores principales, que intento enseñar cada día a mis alumnos, son “Sé amable” y “Sí se puede”, añade la mujer en un post en Instagram.

Este mes se celebra en su colegio Chino Valley (California), el mes del #autismawareness (concienciación sobre el autismo) y a cada clase del campus se le ha pedido que los estudiantes decoren una pieza de puzle –símbolo del TEA– y que la cuelguen en las paredes de las aulas. “Cuando le tocó a mi clase, mis alumnos ya estaban familiarizados con el autismo”, prosigue la profesora. “Lo que no sabían”, continúa, “es que en nuestra clase estaba presente el autismo, en uno de sus compañeros de pupitre. En Rumari”.

Según relata, el menor, con mucha emoción, levantó su mano y dijo: “Podría, por favor, decir algo?”. Y por supuesto pudo hacerlo. “Rumari se ha enfrentado a desafíos que nosotros no podemos entender. Pero hoy se ha puesto enfrente de toda su clase y les ha mostrado que no existe muro o barrera que no pueda superar. Y que era un niño con autismo. Con todo el conocimiento, les explicó en qué consistía el TEA y qué sentía cuando no le entendían”. Según cuenta, los estudiantes prestaron mucha atención al pequeño y le abrazaron cuando acabó. La profesora asegura haber cumplido su propósito profesional gracias a Rumari y decidió colgar el vídeo del momento en redes. La madre de Rumari ha reconocido en varios medios estar emocionada de la valentía de su pequeño.

Una de las principales reivindicaciones de organizaciones, familias y personas que padecen autismo es su inclusión real en la sociedad. La inclusión real requiere información verdadera que proporcione un conocimiento. El autismo o Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar, a las personas que lo padecen, a sufrir dificultades en la comunicación e interacción con los demás, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños tiene un TEA y sus síntomas suelen comenzar en la infancia y persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. Otras estimaciones hablan de que puede afectar a uno de cada 68 niños en edad escolar. Cada persona es única y diferente, y lo mismo ocurre con las personas con autismo. A pesar de la creencia popular y de los rasgos comunes, son individuos únicos y deben ser tratados como tal.

