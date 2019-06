Los hombres que traicionan la intimidad de las mujeres

Bajo la lupa del derecho y la privacidad, el caso de V.R. tiene una durísima lectura: “Si hay un contenido susceptible de ser utilizado en tu contra, se usará”, advierte la abogada Paloma Llaneza, “ya sea un video, un whatsapp o un correo electrónico, y todos tenemos cosas que ocultar”. Y así, “lo que no se graba no existe y lo que no existe no puede ser utilizado contra tí”. Todo lo digital, advierte, puede ser teóricamente recuperado o encontrado, incluso lo que desaparece al poco tiempo como ocurre en Snapchat. El autor de Mundo Orwell, manual de supervivencia en un mundo hiperconectado, Ángel Gómez de Ágreda, dice que, sin enviar nada, “lo que guardamos en un teléfono u ordenador es vulnerable. Ya no es un espacio privado”. También la policía, ante el aumento de circulación de videos sexuales, pide que no se graben ni envíen. “Y si lo vas a hacer, que no se te pueda reconocer, ni mostrar la cara”, dice el psicólogo y sexólogo Raúl Padilla.