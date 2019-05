Dos detenidos por difundir mensajes contra Laura Luelmo en Instagram

Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Madrid han detenido a dos jóvenes de 19 años en Sevilla y Salamanca, acusados de sendos delitos de odio, tras difundir en Instagram mensajes en contra de la profesora Laura Luelmo, asesinada en El Campillo (Huelva) a finales del año pasado. Ambos se alegraban de su muerte y felicitaban al supuesto autor del crimen, el exrecluso Bernardo Montoya.

Un agente fuera de servicio informó el pasado 19 de diciembre al Grupo VIII de la Udyco de Madrid de que en diversos perfiles de Instagram se estaban vertiendo los comentarios vejatorios contra la mujer asesinada. Según fuentes policiales, los dos jóvenes se jactaban del fallecimiento de la profesora y lanzaban comentarios contra sus familiares. En alguna ocasión, felicitaban incluso al supuesto autor.

Uno de los mensajes difundidos por los arrestados.

Los policías de la Udyco comprobaron que los autores iban abriendo y cerrando diversos perfiles -hasta cinco distintos-, según eran denunciados por los usuarios y los responsables de Instagram los cerraban. Llegaron a poner mensajes como "me alegro de que hayas muerto" y "me gusta" (en referencia a su asesinato). Otros eran mucho más vejatorios con la víctima. También se jactaban del cierre de los perfiles: "Me habéis cerrado la cuenta pero ya me he abierto otra".

Uno de los supuestos autores fue arrestado a finales de marzo en Sevilla, ciudad en la que residía. El presunto autor es español y carecía hasta entonces de antecedentes policiales.

A finales de abril fue arrestado el segundo joven en su ciudad natal, Salamanca. Tampoco tenía detenciones previas. A ambos se les intervinieron los teléfonos móviles y fueron puestos a disposición judicial acusados de los delitos contra la integridad moral y coacciones. Los dos quedaron en libertad con cargos y pendientes de ser citados por los jueces que instruyen sus casos.