“Ni inmigración ni religión deben ser materia electoralista”

Riay Tatary (1948, Damasco, Siria) se ajusta el nudo de la corbata y sonríe cuando, sentado en su despacho de la Mezquita Central de Madrid, le preguntan si la sociedad española tiene una imagen tópica de los musulmanes. "¿Qué? ¿Me imaginabas con túnica y turbante?", pregunta entre risas. Tatary es presidente de la Comisión Islámica de España (organismo similar a la Conferencia Episcopal Española), de la Unión de Comunidades Islámicas de España y del Consejo Musulmán de Cooperación en Europa (CMCE). Médico titulado e imán en Madrid, se opone fervientemente a los movimientos extremistas islámicos y no tiene miedo en señalar con el dedo para cargar contra los grupos terroristas que asesinan en nombre de Alá. Entre sus ocupaciones está la de velar por la integración de las comunidades musulmanas y "luchar" para que se imparta la asignatura de religión islámica en las aulas. En España residen dos millones de musulmanes, según datos de la Comisión.

Pregunta. ¿Cuántos alumnos cursan la religión musulmana en España?

Respuesta. Estimamos que hay entre 15.500 y 16.000 alumnos. Aunque hemos contabilizado que, potencialmente, hay 321.000 niños musulmanes que actualmente quieren recibir clase de religión pero no tienen acceso a ella.

P. ¿Por qué? ¿No la solicitan?

R. Los españoles y los que están más asentados en España sí lo hacen. Pero los musulmanes que han venido recientemente del extranjero no saben cómo funciona y no lo piden. Muchos colegios tampoco les informan de que disponen de dicha posibilidad. Cada año pedimos a las comunidades autónomas el número de solicitudes de los padres. Todas contestan, menos Murcia y Cataluña.

P. ¿Hay suficientes profesores de religión islámica para cubrir la gran demanda de la que habla?

R. Sí. En muchas zonas tenemos una presencia bastante importante y en otras hemos cubierto las peticiones. En Logroño (La Rioja), por ejemplo, necesitábamos tes profesores a jornada completa, igualmente en centros riojanos de Calahorra y Haro, en las que había seis horas sin cubrir. En Castilla y León tenemos seis profesores, en Extremadura tres y en Castilla-La Mancha dos, etcétera. En total, dan clase más 78 profesores en todo el territorio nacional.

P. No obstante, la Consejería de Educación de Castilla y León afirma que el año pasado solicitaron varios profesores y la Comisión no ha nombrado a ninguno.

R. Profesores hay, pero existe un hándicap que mucha gente no entiende. Hay profesores que tienen pocas horas lectivas y no le compensa económicamente trasladarse a un pueblo y alquilar una casa. Al final tienen que pagar de su bolsillo. Además, no hemos tenido ninguna ventaja como la Iglesia católica, que fue la primera en negociar los requisitos de formación para los profesores de religión. La mayoría sólo pueden dar clase a primaria o a secundaria, pero no a los dos ciclos. [Para dar clase de religión la normativa exige, dependiendo del curso de los alumnos, el título universitario de magisterio en infantil, primaria o secundaria] Ese es el problema que tenemos: no la falta de profesores, sino las pocas horas de clase. O se cambian los criterios de la titulación o se aumenta la carga lectiva de la asignatura.

P. El uso del velo y su prohibición continúa siendo unos de los temas de debate. ¿Qué opina la Comisión Islámica?

R. Es un derecho de carácter religioso. Algunos colegios ponen trabas. Hasta hemos denunciado al Defensor del Pueblo que varios centros han cambiado el reglamento y han prohibido el velo después de haber visto a alguna niña vistiéndolo.

P. ¿Cree que los partidos de ultraderecha están fomentando el odio hacia las comunidades musulmanas y hacía sus tradiciones?

R. La Comisión ya publicó un comunicado a principio de mes, después de que algunos líderes políticos [del partido VOX] vertieran ataques. En él, pedíamos que respetaran la Constitución y la libertad de culto. Consideramos imprescindible que aquellas personas que pueden influir con sus discursos en la ciudadanía lo hagan de manera responsable y constructiva, para no crear brechas sociales.

P. ¿Se sigue asociando en España el terrorismo islámico con la religión musulmana?

R. Sí. Creo que es culpa de ciertos líderes políticos que lo usan con fines electorales. Cada cierto tiempo es un tema que se pone de moda. Tanto la inmigración como la religión no deben ser materia electoralista.