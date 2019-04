El 27% de los españoles no quiere saber nada de religión

Francesc Romeu se ordenó sacerdote hace más de 30 años. Actualmente es el párroco de Santa Maria del Taulat en el barrio barcelonés de Poblenou. “El próximo domingo es la celebración de Ramos. Ya le he preguntado a la florista y me dice que voy a hacer un lleno absoluto. La plaza estará a rebosar. El jueves santo volveré a la realidad y oficiaré para los pocos que vienen a diario”, ironiza. Romeu sabe que la sociedad ha cambiado mucho en estas tres décadas. “El domingo de Ramos se ha convertido en un ritual de vida. No creo que haya aumentado el ateísmo o el agnosticismo. Lo que pasa es que la gente cada vez es más indiferente a la religión”, sostiene.

EVOLUCIÓN DE LOS NO CREYENTES En porcentaje de la población Fuente: Fundación Ferrer i Guàrdia a partir de INE y Barómetro del CIS. EL PAÍS

La percepción del párroco coincide a medias con los resultados del informe Laicidad en Cifras, 2018 de la Fundación Ferrer i Guàrdia que asegura que el 27% de los españoles se declaran “ateos, agnósticos o no creyentes”. Un porcentaje “histórico” según Sílvia Luque, directora de la fundación que ha cruzado datos, entre otros, del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje de no creyentes ha experimentado un aumento progresivo desde 1980 hasta la actualidad. En 1980 solo el 8,5% de los españoles se manifestaban ateos o agnósticos. En 1995 el 16%, mientras que en 2016 ya había subido a un 25,9%.

El número de creyentes en España se sitúa hoy en un 69,5% aunque solo el 26,6% se declara practicante lo que, según el técnico Josep Mañé responsable del informe, representa un nuevo “mínimo”. En el año 2000, el 85,8% de los españoles se confesaba creyente y el 50,4%, además, practicante. En cuanto a los grupos de edades, los jóvenes entre 18 y 24 años son los que menos creen y eso que están casi a la par con los que confiesan tener fe. El 48,5% tiene creencias religiosas mientras que el 48,9% no las tienen. Por otro lado las personas mayores de 65 años son las que se consideran más creyentes llegando al 88,6%. “El franquismo identificaba el Estado con la Iglesia. Unas estructuras que han calado en algunas franjas de edad”, explica Mañé. Por otro lado, el vicepresidente de la Fundación Ferrer i Guardia, Vicenç Molina, mantiene: “En realidad se han cambiado fórmulas metafísicas por manifestaciones tecnológicas que también son dogmas aunque esta vez de consumo”.

SEGÚN LA EDAD En porcentaje del total Fuente: Fundación Ferrer i Guàrdia a partir de INE y Barómetro del CIS. EL PAÍS

Para Enrique Gil, sociólogo y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, el descenso del número de creyentes en la población joven se debe a un proceso de secularización y al resultado de la modernización, escolarización, remuneración y emancipación femenina. Gil explica que es una tendencia que irá aumentando en las generaciones futuras. “Los jóvenes de hoy son menos religiosos que los de ayer pero más que los de mañana. La religión es incompatible con la racionalidad científica. Por lo tanto, como las nuevas generaciones están cada vez más escolarizadas, con estudios superiores, aumenta el nivel general de racionalismo científico, y en consecuencia disminuyen los residuos premodernos de superstición religiosa”, argumenta.

El sociólogo reconoce que con el tiempo han surgido “nuevas sectas no institucionales y mediáticas”, pero subraya que, a la vez y en mayor medida, decaen las religiones tradicionales, de iglesia. “Eso afecta sobre todo a las generaciones jóvenes que comienzan a socializarse, pues las más envejecidas siguen inmersas en la cultura aprendida”.

Para María Lara, historiadora y antropóloga, a lo largo de la historia, el miedo y la incertidumbre han sido dos de los factores que más han movilizado y paralizado a las masas, y lo que les ha llevado a situar a la religión en la cumbre de su escala de valores. “Si tú, entre los 14 y los 24 años, estás estudiando y tienes los gastos pagados por tus padres, no tienes preocupaciones. Ante esta escasez de incertidumbre, hay menos necesidad de recurrir a la religión”, asevera

COMPROMISO CON LA RELIGIÓN En porcentaje de la población Fuente: Fundación Ferrer i Guàrdia a partir de INE y Barómetro del CIS. EL PAÍS

Geográficamente hay una distribución desigual. Cataluña es la autonomía con mayor proporción de no creyentes, 39%, seguida del País Vasco, 36%, y las Islas Baleares, 32%. Por contraposición, las autonomías donde menos proporción de ateos se encuentran son Murcia, 9,2%, Aragón, 16%, Castilla la Mancha, 16,6% y Extremadura, 16,6%.

Matrimonios

El informe de la fundación Ferrer i Guardia sostiene que en España el 80,2% de los matrimonios son civiles frente a los 19,8% religiosos católicos o de otras confesiones. Una evolución que ha dado la vuelta por completo desde hace 25 años. En 1992 el 20,60% de los matrimonios fueron civiles frente al 79,4% confesionales. En 2002 el 28,90% de los enlaces fueron civiles frente al 70,8% religiosos. En 2008 se llegó a un equilibrio y a partir de ahí los matrimonios civiles son los elegidos mayoritariamente por los españoles. Cataluña es la comunidad autónoma donde menos gente se casa por la iglesia, solo el 9%, tras ella las Islas Baleares, 10,4%, y el País Vasco, 11,1%. Por otro lado, en Ceuta los matrimonios confesionales representan el 47,5%, en Castilla-La Mancha el 30,2% y en Extremadura un 31,5%.

MATRIMONIOS En porcentaje del total Fuente: Fundación Ferrer i Guàrdia a partir de INE y Barómetro del CIS. EL PAÍS

Otra tendencia son los bebés nacidos fuera del matrimonio una cifra que en 2017 representaba el 46,8% mientras que en 1990 solo era el 9,6%.