¿A quién votan los cristianos?

Solo un prelado ha entrado a fondo en la política electoral, como caballo en cacharrería. Se trata del arzobispo de Granada, Javier Martínez, pero no para dirigir el voto hacia un partido, en concreto hacia VOX, como cabría esperar de su posicionamiento dentro de la CEE, sino para execrarlo, comparándolo con L'Action Française, y su líder Charles Maurras. "Quería restaurar la cultura cristiana, pero sin Cristo. Muchos católicos lo apoyaron, de todos los niveles culturales y sociales. En 1926, la Santa Sede condenó a Maurras y prohibió a los católicos votarle. No todos siguieron la indicación. La mayoría de quienes no lo hicieron terminaron echándose en los brazos de Hitler y Mussolini".

El arzobispo Martínez titula su pastoral Trágica confusión en el pueblo cristiano. "Me dicen amigos míos que un católico no tiene a quién votar. Entiendo la indignación de un pueblo que se ha visto traicionado en casi todo por aquellos a los que habían elegido, y entiendo el deseo de castigarles con el voto. Pero me temo que no hemos aprendido la lección, y estamos, una vez más, dispuestos a caer (y más hondo todavía) en la misma trampa. Sí, no hay un partido cristiano. ¡Pues claro! ¿Qué esperábamos? No estamos en un mundo cristiano. ¿O es que no nos habíamos dado cuenta?"

Añade: "He venido oyendo en ambientes que se consideran verdaderamente católicos, que van a votar a una opción política que ellos ven como la más cercana a la visión cristiana del mundo. Lo que eso revela es que una parte muy considerable de quienes nos decimos católicos ya no sabemos lo que es el cristianismo. La miopía es tal que ni siquiera se da cuenta de que quién tiene más interés en el crecimiento y el (relativo) éxito de esas propuestas, y que coquetean con él, son precisamente los grupos dispuestos a todo con tal de fracturar al pueblo y desarraigarlo de su tradición cristiana. Por muy paradójico que parezca, votar a una cierta derecha es votar a una cierta izquierda, hasta el punto de que esa derecha parece a veces casi subvencionada. Es esa cierta izquierda quien la provoca y la hace crecer y la alimenta gustosamente. Es necesario que eso se sepa y es necesario que un pastor de la Iglesia lo diga".