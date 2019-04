Estimadas familias, representantes políticos:

Os escribimos en nombre de la juventud española, enfadada y preocupada por la situación de emergencia climática que vivimos. Aunque algunas de nosotras aún no podamos votar, entendemos que esta próxima legislatura será determinante en el camino de salida que se tome en este atolladero climático.

Estamos absortas, indignadas, aterrorizadas,... No damos crédito. No entendemos cómo es posible que se viva como si nada ocurriera tras las advertencias que nos están haciendo la ONU y el IPCC, máxima autoridad científica en asuntos de cambio climático. No comprendemos que ardan catedrales y se escandalice la sociedad entera, y sin embargo, estemos a 11 años de quemarnos vivas y nadie reaccione. No entendemos cómo es posible que tras 27 años de cumbres mundiales para tratar de resolver el problema, las emisiones no paren de aumentar. ¿No es increíble? ¿Alguien se preocupa por la juventud? ¿Cómo es posible que teniendo hijos e hijas no os dejéis la piel en asegurarles un planeta habitable?

Hemos tomado cartas en el asunto, ya lo sabéis. No nos resignamos al desastre. El pasado 15 de marzo salimos a las calles. Fuimos 50.000 jóvenes en toda España y más de 1,6 millones en todo el mundo. Un mes después, nada ha cambiado. Seguimos sintiéndonos silenciadas e ignoradas. La campaña electoral vuelve a centrarse en luchas de banderas, en dónde se celebrará el debate electoral, en reproches infantiles... Si en 27 años no habéis sido capaces de hacer algo, cómo lo ibais a hacer en 1 mes, ¿verdad?

Nos preguntamos si realmente sois conscientes del momento en el que nos encontramos. Las cifras son claras: la polución del aire causa entre 6 y 7 millones de muertes prematuras al año. Cada día se extinguen unas 200 especies en todo el planeta. Si el nivel del mar se eleva un centímetro más, 10 millones de personas deberán abandonar sus hogares. Ahora, los veranos son 5 semanas más largos que en los años 80. La región mediterránea será una de las zonas más afectadas del mundo por la desertificación y la sequía. Y, como dice el IPCC, si para 2030 no se han reducido el 50% de las emisiones mundiales de CO2, se producirán una serie de reacciones en cadena que retroalimentarán y agravarán la crisis climática.

Aunque algunos se resistan a creerlo, esto no es nuestra opinión: son datos avalados por estudios científicos que cada año apuntan más a un escenario como este. Hay un cronómetro. Esto es una emergencia climática. Es hora de que toda la sociedad abra los ojos y haga los deberes. Tras una Ley de Cambio Climático insuficiente que nunca se tramitó, algunos partidos han empezado a hacer sus deberes en los programas. En ningún caso estas propuestas están a la altura de lo que necesitamos para asegurar un futuro vivible. ¿Os parece justo que quienes más contaminan sean quienes más se lucran de ello y que, además, nos quieran vender los remedios?

No nos creemos las soluciones simples ni las falsas promesas. Las soluciones son complejas, pero se conocen. Desde hace años tenemos la capacidad de aplicarlas y ningún político o política española se ha preocupado de ponerse manos a la obra. Nos estáis robando el futuro. Queremos acción porque necesitamos esperanza. La semana pasada vimos arder la catedral de Notre Dame de París y observamos cómo, en menos de 24 horas, la sociedad —dirigentes políticos, grandes fortunas, ciudadanía,…— se volcaron en su rehabilitación. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. La Tierra, nuestra casa, también está en llamas. ¿Por qué no ocurre lo mismo que con Notre Dame? ¿Acaso esto no es una prueba irrefutable de que es un problema de voluntad política? ¿Es que no amáis nuestro hogar, como lo hacemos nosotras y nosotros?

El próximo domingo 28 de abril, la ciudadanía española podrá decidir en las urnas. El rumbo hacia el futuro empezará a ser determinado por el próximo gobierno. Queridos padres y madres, abuelas y abuelos, tías y tíos, hermanas y hermanos: os pedimos que estéis a la altura del problema. Pensad en nosotras, pensad en vosotras, pensad en el futuro de la vida en la Tierra. El próximo jueves 25 de abril, volveremos a salir a las calles de todo el país. Reivindicaremos que la lucha contra el cambio climático debe ocupar un lugar prioritario dentro del debate social y la agenda política. Necesitamos vuestra ayuda porque queremos la vida. Poner freno al desastre es el único futuro posible.

África Clota, Gemma Barricarte, Irene Rubiera y Lucas Barrero son miembros del movimiento Fridays For Future - Juventud por el Clima