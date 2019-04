El Opus Dei aparta e investiga a un cura por abusar de un estudiante en un colegio mayor en Sevilla

El Opus Dei investiga al sacerdote numerario Manuel Cociña por abusar supuestamente de un estudiante de 18 años en el Colegio Mayor Almonte (Sevilla) entre 2002 y 2003. Tras recibir la denuncia contra el clérigo en agosto de 2018, la orden apartó a Cociña a un centro del Opus en Granada, donde tiene restringidas las actividades pastorales y prohibido el contacto con menores de 30 años. La orden ha destacado que no se trata de un delito de pederastia, sino contra un mayor de edad, "razón por la que es la víctima la que tiene que acudir a denunciar ante la justicia”, ha explicado un portavoz.

Religión Digital, diario que ha destapado el caso este miércoles, ha publicado parte del interrogatorio canónico que la orden le hizo a la supuesta víctima (MGC). En él, el denunciante asegura que en 2010, meses antes de abandonar la institución (de la que formaba parte como numerario laico), comunicó lo sucedido a un director regional del Opus Dei en Madrid. "Me aconsejó: 'mira, no denuncies esto, porque no sé si él lo hacía con una intención sexual o no, esto fue una imprudencia. Era la mentalidad de hace 15 años, para mí y para todo el mundo. Lo hemos mandado a otro sitio, no levantes más historias, esto va a hacer daño, cállate, reza por él y no te preocupes", publica el diario, que informa de que el cura está siendo investigado por abusar de "varios estudiantes".

La víctima asevera que dicho cargo de la obra le precisó que habían mandado a Cociña a Galicia. La orden ha declarado que, de momento, no tiene constancia de que haya más víctimas y de que el denunciante trasladara lo sucedido a un superior hace nueve años. Tampoco ha comunicado los destinos de Cociña tras su estancia en Madrid. "Nuestra intención es conocer la verdad de lo que pasó y tomar nota para prevenir estos casos en el futuro. Hemos prestado todo nuestro apoyo al denunciante", afirma la congregación, que ha añadido que irá informando a la prensa.

El pasado diciembre, la orden entregó los resultados de la investigación previa a la Congregación para la Doctrina de la Fe y en estos momentos, asegura, se encuentra a la espera de una decisión de Roma para iniciar el juicio canónico. "Nos llegó una carta desde Chile, lugar donde vive ahora la víctima. En el minuto uno tomamos medidas cautelares e iniciamos una investigación. Fuimos a entrevistar al afectado al país andino y luego hicimos los mismo aquí en España con el acusado", ha relatado un portavoz del Opus Dei. Si el Vaticano decide seguir con el caso, el correspondiente superior de la orden en España, a través de una sentencia, decidirá si el acusado es culpable o inocente. La pena por este delito va desde la realización de ejercicios espirituales hasta la expulsión del cura del estado clerical.

En 2004, Cociña abandonó Sevilla y fue nombrado rector de la Basílica de San Miguel (Madrid) y consiliario (consejero) de la Hermandad de los Estudiantes hasta 2007, año en que abandonó el cargo por enfermedad, según un boletín de 2015 de dicha cofradía. El acusado, que en sus discursos afirma haber convivido con el fundador de la obra, José María Escrivá, ha ostentado varios cargos eclesiásticos de relevancia, como la secretaría de la Academia de la Historia Eclesiástica en 2003 o el priorato de la delegación de Granada de la Orden del Santo Sepulcro, cargo que continúa desempeñando en la actualidad. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con el sacerdote.

Este es el segundo caso conocido de abusos que afecta al Opus Dei. A finales del pasado año, un profesor de un centro de la orden en Bizkaia (Colegio Gaztelueta) fue condenado a 11 años de prisión por pederastia. El centro continúa defendiendo que el relato del exalumno es falto.