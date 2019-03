Nueva condena a Monsanto por no advertir de que su herbicida puede producir cáncer

El gigante agroquímico Monsanto ha sufrido un nuevo revés judicial después de ser declarado culpable de negligencia este miércoles por un jurado de California, y condenado a pagar unos 80 millones de dólares (unos 71 millones de euros) a un jubilado estadounidense que sufre un cáncer atribuido al Roundup, el polémico herbicida del grupo. Para el jurado, la empresa no hizo lo suficiente para advertir a los usuarios del riesgo potencialmente cancerígeno de su producto, que contiene glifosato.

La compañía, comprada por el gigante alemán Bayer, deberá pagar al demandante, Edwin Hardeman, 75 millones de dólares en daños punitivos, 5,06 millones de indemnización y 200.000 dólares por gastos médicos. En agosto pasado, fue condenada en un juicio similar, que está pendiente de recurso.

El jurado ha determinado que el Roundup tenía un "defecto de diseño" y que "carecía" de advertencias sanitarias sobre los riesgos. La semana pasada, el mismo jurado había determinado que la exposición al popular herbicida fue un "factor determinante" en el desarrollo del cáncer de Hardeman. Tras esa decisión, se abrió la segunda fase del juicio, dedicada a la responsabilidad de Monsanto, que se cerró con la condena de este miércoles.

Hardeman, de 70 años, asegura que el uso de Roundup durante 25 años contribuyó a su diagnóstico de linfoma no Hodgkins. "Hoy, el jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de malversación corporativa y envió un mensaje a Monsanto de que debe cambiar la forma de hacer negocios", declararon sus abogados en un comunicado. El de Hardeman es uno de los 11.200 casos similares en Estados Unidos que involucran al herbicida.

Monsanto, que fue comprado por Bayer por 63.000 millones de dólares, negó una y otra vez que el herbicida cause cáncer y cuestionó los hallazgos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2015 consideró al glifosato como "probable cancerígeno". En un comunicado, Bayer dijo estar "decepcionado por la decisión del jurado", pero consideró que este veredicto "no cambia el peso de 40 años de ciencia y las conclusiones de las agencias reguladoras de todo el mundo" que sostienen que su herbicida es "seguro y no cancerígeno".