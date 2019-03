El ‘violador de Martorell’ reconoce que secuestró, agredió e intentó matar a una mujer en un permiso

Montse, la primera mujer a la que el violador de Martorell atacó dándole una paliza en 2002, ha criticado este miércoles ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y de la Audiencia de Barcelona que "la justicia patriarcal maltrata a la mujer en los juicios". Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras empezar el juicio.

"La justicia es culpable de lo que ha ocurrido. La justicia y el sistema penitenciario han permitido que vuelva a salir y que vuelva a atacar", ha lamentado este miércoles su primera víctima, acompañada de una concentración de unas 30 de personas. Ha añadido que no tendría que haber recibido un permiso penitenciario porque "es un violador violento que lo volverá a hacer".

También ha criticado que Pardo había pedido 13 permisos penitenciarios que le fueron denegados pero que finalmente pudo salir "por presión de la Audiencia Provincial y presiones de Justicia". "Si en las prisiones no hay suficiente espacio, que busquen otras maneras", ha dicho. "La última víctima está destrozada. Casi la mata. Con Lucía, que fue la segunda, fue terrible. A mí por suerte no llegó a meterme en el coche y no me pudo violar pero casi me mata de una paliza", ha recordado.