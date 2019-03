‘Der Spiegel’ aleja de la dirección a los promotores del periodista que se inventó artículos

El terremoto provocado por la falsificación de artículos a gran escala en Der Spiegel se ha cobrado sus primeras víctimas. Las personas que hasta hace unos meses estaban llamados a dirigir la publicación alemana y que encumbraron al periodista impostor han sido alejadas de puestos de responsabilidad, según ha informado el propio Der Spiegel en un comunicado.

A finales del año pasado estalló el escándalo en la prestigiosa revista tras conocerse que Claas Relotius, su reportero estrella, había inventado y falseado decenas de artículos. Relotius reconoció su culpabilidad y abandonó la revista. Der Spiegel puso en marcha una comisión de investigación para esclarecer y depurar responsabilidades. Ahora, se hacen públicas las primeras consecuencias de las pesquisas.

En un comunicado plagado de eufemismos corporativos, la revista alemana explica que Ulrich Fichtner y Matthias Geyer “asumirán nuevas tareas estratégicas”. A continuación explica que “no se encargarán de las funciones de dirección inicialmente previstas para ellos”. Es decir, Fichtner no será el gran jefe de la redacción, puesto para el que había sido designado hace meses, y Geyer no será el equivalente a subdirector y además abandonará su puesto como jefe de Sociedad. A ambos se les considera impulsores de la carrera profesional de Relotius en Der Spiegel y debían haber asumido sus nuevos puestos de responsabilidad en enero. Tras salir a la luz el escándalo, los nombramientos de los directivos fueron congelados hasta conocerse el resultado de las investigaciones.

La sección de Sociedad fue precisamente en la que se publicaron buena parte de los artículos de Relotius y donde salen a la luz los reportajes de corte más literario, en los que el impostor se escudó para fabricar sus ficciones supuestamente informativas. Es también la sección en la que Juan Moreno, el periodista freelance que destapó el fraude masivo, peleó sin éxito por dar a conocer la verdad y por demostrar que Relotius no había entrevistado a quien aseguraba haberlo hecho. Pero en la sección no le creyeron e incluso sospecharon de él. “Me dieron a entender que eso tendría serias consecuencias para mí”, explicó Moreno a este diario en una entrevista.

Der Spiegel exonera sin embargo en su comunicado a Fichtner y a Geyer. “La investigación de la comisión que se ocupa del caso Relotius demuestra que no son personalmente responsables de los casos de fraude”. Y añade: “Aun así, asumen la responsabilidad de cumplir con los estándares que exigimos a otros y para disipar cualquier duda sobre la integridad de Der Spiegel”, ha indicado el director de la publicación, Steffen Klussmann. A partir de ahora, Fichtner será el encargado de grandes proyectos y Geyer se ocupará de controlar la calidad de los textos en proyectos especiales. La publicación de Hamburgo no ha decidido aún a quién nombrará para ocupar los puestos directivos previstos, inicialmente, para Fichtner y Geyer.