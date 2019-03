Los rostros de la huelga contra el cambio climático

Marco Pinto, 22 años

Marco Pinto, en Badajoz. CARLOS ROSILLO

Badajoz | Estudiante de Biología de la Universidad Complutense de Madrid

¿Qué haces tú por el clima?

Lo importante son las pequeñas cosas que hacemos cada día como reciclar o consumir menos plástico. Eso lo podemos cambiar, porque se consigue un total muy grande.

¿Qué tienen que aprender de vosotros tus padres?

En mi caso, creo que tienen que cambiar la mentalidad y eso es un reto muy grande. Este fin de semana en el que volví a casa tuvimos una discusión porque no son capaces de reciclar. No entienden ese pequeño gesto, piensan que es un problema lejano, lo ven como un factor externo que pasa y ya está.

¿Qué medidas concretas pides al Gobierno?

Yo pido a los políticos que se den cuenta de que es un problema real, que no estamos aquí gritando porque sí. Queremos leyes y reglamentos que ayuden, porque no creo que se esté haciendo nada. Deberían ponerse mucho más estrictos con las basuras y el reciclaje.

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

Es un proceso que lleva un tiempo. Me di cuenta de que algo estaba pasando por las noticias que aparecían en la tele sobre acontecimientos meteorológicos como tsunamis, inundaciones… Y pensé que no es tan lejano, que somos un país con mucha costa y que nos puede llegar un tsunami.

Alba Calonge, en Valencia. C.V.

Alba Calonge, 19 años

Estudiante de Bioquímica y Ciencias Biomédicas en la Universidad de Valencia, portavoz de Friday For Future en la ciudad

¿Qué haces tú por el clima?

Manifestarme para que los políticos hagan algo. No vale ya lo de vamos a reciclar o cerrar los grifos…, eso todo el mundo lo sabe. No podemos hacer cosas solo a nivel individual, necesitamos una respuesta global. Estamos contaminando todos, los que más, las grandes empresas y los más ricos. Es insostenible. Lo único que podemos hacer es, como personas jóvenes, que vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático, manifestarnos para exigir a los políticos que hagan algo.

¿Qué tienen que aprender de vosotros tus padres?

Lo primero, concienciarse. Se ha agotado el tiempo de frenar el cambio climático porque ahora solo podemos mitigar sus efectos. Y en parte ha sido por esa generación que sabía lo que estaba pasando y no ha hecho nada, no ha considerado que era un tema central e importante. Estamos dando una lección a todos los adultos de que tenemos que luchar por lo que queremos, por nuestro futuro. Espero que aprendan que somos fuertes, que podemos con todo y que vamos a conseguir cambiar las cosas. Esperamos que se sumen a nosotros.

¿Qué medidas concretas pides a a tu Gobierno?

Yo soy una científica en proyecto y los mayores no paran de repetir que somos la esperanza y que podemos hacerlo pero es que la generación de científicos que ya ejercen están proponiendo medidas contra el cambio climático. No pido una medida concreta, quiero que se cumplan los compromisos como el acuerdo de París, que no se está llevando a cabo y encima es insuficiente. Ya ha dicho la ONU que necesitamos medidas sin precedente. Ni siquiera se cumplen los acuerdos que ya se han firmado, así ¿cómo vamos a trabajar?

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

De pequeña veía en mi casa las noticias, más tarde he visto películas que me han hecho pensar que no se estaba haciendo nada. Me pregunté, ¿qué puedo hacer yo para frenar esto? Porque no quiero vivir así. Como dice Greta, no queremos esperanza, queremos pasar a la acción y solo con la acción llegará la esperanza.

Océan, en Marsella. M.B.

Océan, 17 años

Estudiante de instituto | Marsella

¿Qué haces tú por el clima?

Intento reducir los desechos, comprar menos productos industrializados. Prefieron mercados cerca de mi casa, mercados bio. El reciclaje también es importante. Intento hacerlo lo mejor que puedo para respetar el planeta.

¿Qué tienen que aprender de ti tus padres?

Mi madre ya sabe muchas cosas.

¿Qué medidas concretas pides a tu gobierno?

El Gobierno debería reducir los desechos de plástico.

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

Mi concienciación sobre el cambio climático nació hablando con mis amigos y mi madre. Cuando entré en el instituto, yo ya era mayor y más madura, me di cuenta de que había que hacer más esfuerzos.

Margaux Frechin, en Marsella, con un cartel que dice "El planeta está más caliente que tu chica". M.B.

Margaux Frechin, 17 años

Estudiante de instituto | Marsella

¿Qué haces tú por el clima?

No como carne ni pescado desde hace dos años. Me desplazo casi únicamente con transportes en común y en tren. Intento reducir mi consumo de plástico.

¿Qué tienen que aprender de ti tus padres?

Quizá mis padres podrían dejar de comer carne. Quizá también ir a manifestaciones. E intentar ser más ecologistas, aunque ya lo son un poco, vivir más ecológicamente.

¿Qué medidas concretas pides a tu gobierno?

El Gobierno podría hacer de manera que las empresas dejasen de contaminar tanto. Quizá educar a la juventud: no tenemos ninguna clase sobre la ecología, somos nosotros los que debemos buscar. Reducir el plástico en los supermercados. Y fomentar los transportes en común, que fuesen más accesibles.

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

Me gusta mucho al mar, vivo cerca del mar. Cada vez hay menos peces, veo muchos residuos en las playas.

Lounes Emerard en Marsella con un cartel que dice M.B.

Lounes Emerard, 18 años

Estudiante de preparatoria | Marsella

¿Qué haces tú por el clima?

No como aceite de palma. No voy al fast food y reduzco el consumo de carne. Reciclamos los residuos. Privilegio los productos cercanos. Cuando puedo intento ir en transporte en común y en bicicleta. Y animo a la gente de mi entorno a hacer como yo, y más.

¿Qué tienen que aprender de ti tus padres?

Mis padres están implicados también, está bien.

¿Qué medidas concretas pides a tu gobierno?

Me gustaría que el Gobierno prohibiese los fast-food, porque es un consumo demasiado alto de carne y es una de las mayores causas de la polución y del calentamiento climático, y es muy fácil de hacer, basta con prohibirlos y cerrarlos. También incitar a la gente a ir en transporte en común, no hacerlos gratuitos pero sí facilitar su uso. Incitar también al reciclaje.

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

Mi conciencia nació gracias a amigos y a las redes sociales.

Tanit Socias, en Barcelona. A. G.

Tanit Socias, 18 años

Estudiante | Barcelona

¿Qué haces tú por el clima?

Suelo reciclar e intento ir caminando allá donde vaya, siempre que sea posible.

¿Qué tienen que aprender de vosotros tus padres?

Que igual no es tan importante llegar rápido a los sitios, sino llegar bien.

¿Qué medidas concretas le pides tú al Gobierno?

Pediría más prevención. Sobre todo con las papeleras de reciclaje, que siempre están llenas, por lo que al final tienes que tirar la basura fuera. Esto es algo que pasa mucho en mi barrio y que me da mucha rabia.

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

De pequeña vi un documental sobre el cambio climático. Se llamaba Planeta Tierra y te explicaba toda la evolución del planeta hasta ahora. Me quedé muy impresionada y desde allí que supe que quería ayudar.

Judit Llaurador A. G.

Judit Llaurador, 19 años.

Estudiante | Tarragona

¿Qué haces tú por el clima?

Lo que todo el mundo debería hacer. Reciclo, intento no tirar cosas al suelo… Cosas muy simples que parecen de sentido común, pero que no todo el mundo hace. Son cosas importantes, pero no es lo único. Por mucho que todos reciclemos o cerremos el grifo al lavarnos los dientes, si hay cuatro empresas que pueden contaminar lo que quieran, nuestro esfuerzo no servirá de nada. Por eso hay que cambiar el sistema.

¿Qué tienen que aprender de vosotros tus padres?

Igual la gente joven usamos más el transporte público. Aunque soy consciente de que a veces hay zonas sin ellos y eso te obliga a usar medios privados como el coche.

¿Qué medidas concretas le pides tú al Gobierno?

Una de las primeras medidas sería la expropiación y nacionalización de las empresas que más contaminan, como las energéticas. Se están lucrando a base de contaminar y mercantilizar con esos valores, y si se pudieran regular podríamos evitar que empeorara la situación. Pero yo no le pediría esto sólo al gobierno, sino a todos los organismos nacionales e internacionales.

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

Supongo que empezó en el colegio, cuando empezaron a promover el reciclaje y nos daban premios cada vez que lo hacíamos. Parecen “chorradas”, pero creo que es muy importante que empiecen a educarnos desde pequeños.

Nerea Telleria, en San Sebastian JAVIER HERNÁNDEZ

Nerea Telerria, 23 años

San Sebastián | Estudiante del grado en Educación Primaria en la Universidad del País Vasco

¿Qué haces tú por el clima?

En casa reciclamos todo. Además del papel, vidrio y plástica, también apartamos el orgánico. También intento no consumir envases de plástico y estoy intentando reducir la ingesta de carne porque la industria cárnica es la que más CO2 emite. El mejor reciclaje es el que no se consume. ,

¿Qué tienen que aprender de vosotros tus padres?

Los padres tienen que cambiar de mentalidad. Los jóvenes somos la generación que debe crear las actitudes del futuro sobre el medioambiente. Toda la sociedad debe concienciarse de que todo lo que consumimos tiene un impacto medioambiental. Tenemos que dejar de ser tan consumistas.

¿Qué medidas concretas pides a tu Gobierno?

Que tome medidas legales contra el deterioro de la naturaleza. Si los Gobiernos no aprueban leyes contra el cambio climático, no conseguimos nada. Me parece una aberración que no se recicle. ¿Por qué no se empieza a sancionar a quienes no reciclan? Esto debe hacerse a escala europea. Los Gobiernos deben ponerse de acuerdo de una vez para tratar de reducir las emisiones de CO2

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

En mi familia, desde pequeña me han inculcado que hay que reciclar. En nuestra ciudad, San Sebastián, vivimos rodeados de naturaleza y no me gustaría que esto se estropeara. Las redes sociales también me han ayudado a sensibilizarme por este problema.

María Carranza, en Granada. J. A.

María Carranza, 24 años

Granada | Técnico Audiovisual

¿Qué haces tú por el clima?

Todo empieza en el consumo y en cuánto impacto supone el plástico de lo que compras o la producción masiva de carne, o de lácteos… en la medida que puedo, reduzco el consumo de lo que más contamina: carne, plástico, lácteos, etc. También soy cuidadosa con las compras de ropa.

¿Qué tienen que aprender de vosotros tus padres?

Si hablamos de consumo, creo que mis padres se criaron en una sociedad mejor que la que estamos ahora. Mi padre me cuenta que se hacía matanza en el pueblo y con eso una familia aguantaba todo el año. Mis padres están muy concienciados en consumir, en comprar, solo lo que se necesita.

¿Qué medidas concretas pides a tu gobierno?

Lo primero es que reconozcan el problema porque hay gobiernos que ni reconocen el cambio climático. También hace falta más medidas de control de los plásticos. E ilegalizar la explotación tan bestial que hay en la industria de la alimentación, del calzado, de la ropa.

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

Hace pocos años. Hablas con gente y te das cuenta de que algo va mal. También las redes sociales te permiten ver muchos documentales y ahí ves mucho plástico en el mar, mucha explotación animal y humana y te das cuenta de la gran mentira que hay formada para que parezca que no pasa nada.

María del Mar Illescas, en Granada. J. A.

María del Mar Illescas, 30 años

Granada | Traductora

¿Qué haces tú por el clima?

En casa intentamos consumir lo menos posible, no comprar innecesariamente, reutilizar todo lo que podemos, evitamos comprar productos que están sobreenvasados y, por supuesto, reciclar.

¿Qué tienen que aprender de vosotros tus padres?

Que todas las demás decisiones políticas deberían estar supeditadas a esto. En definitiva, incluso mejoras en condiciones laborales, reducción del paro... tiene poco sentido si el planeta acaba destruido.

¿Qué medidas concretas pides a tu gobierno?

Lo ideal sería una nacionalización de la energía para que aseguremos que todo el mundo tiene la que necesita y que no se utiliza como algo para generar beneficio. Y también de las plantas de reciclado e infraestructuras de ese estilo. Y por supuesto, mucha labor de concienciación.

¿Dónde nació tu concienciación contra el cambio climático?

En Alemania, estuve viviendo allí tres años y allí se toman estas cosas muchos más en serio. Y en contacto con la gente te das cuenta de lo que estás haciendo mal tanto individualmente como en conjunto. Y a partir de ahí, hay que ponerse a mejorar las cosas.

Con información de Cristina Vázquez, Silvia R. Pontevedra, Marc Bassets, Sara Vega, Esther Sánchez, Mikel Ormazábal, Javier Arroyo.