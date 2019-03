Las mujeres de EL PAÍS secundamos la huelga del 8-M

Las periodistas convivimos con miles de motivos cada día para secundar una huelga feminista como la convocada este 8 de marzo. Sufrimos como mujeres y como trabajadoras, pero como informadoras conocemos de primera mano los problemas más terribles que nuestras congéneres soportan cada día. En nuestras páginas, en esta web, recalan los capítulos más crueles de la violencia machista, las discriminaciones laborales, las miles de muertas en otras latitudes, los esfuerzos por alcanzar derechos que nunca llegan, los frenos en la educación, en la justicia, en la salud, en las relaciones y en el mundo de la cultura. Y nunca dejamos de sentirnos concernidas.

ampliar foto Trabajadoras de EL PAÍS en México.

El año pasado, en un esfuerzo inédito por unir nuestras reivindicaciones, más de 8.000 trabajadoras de distintos medios de comunicación secundamos el manifiesto Las periodistas paramos en apoyo a la huelga convocada el Día de la Mujer. Este año no va a ser menos. Las empleadas en este periódico, no todas periodistas, han decidido de forma mayoritaria y votada en asamblea, secundar de nuevo las movilizaciones previstas. Lo hacemos conscientes de nuestro papel en la sociedad, mucho más visible que el de otras mujeres, que no podrán sumarse a la huelga ni plantearse algunas, siquiera, participar en la manifestación. Estamos acostumbradas a no ser las protagonistas de las noticias, pero no queremos que, en este caso, nuestro empuje como correa de transmisión se pierda. Algunas de las informadoras más conocidas han anunciado que dejarán los micrófonos de la radio, las cámaras de la televisión. También la voz de las trabajadoras de EL PAÍS se oirá este día silenciando nuestras firmas (este viernes en la portada de elpais.com y el sábado en la edición impresa), no asistiendo al trabajo y acompañando a todas aquellas que salgan a la calle para pedir que la igualdad sea efectiva y que no haya marcha atrás en lo conquistado.

ampliar foto Trabajadoras de EL PAÍS en la redacción de São Paulo.

Este periódico no ha estado falto de feminismo ni aun en sus orígenes. Nunca faltó en esta redacción la voz fuerte de las mujeres. Muchas de ellas, que han dado nombre al buen periodismo de este país en las últimas décadas, también han sido aguerridas defensoras del movimiento de las mujeres y lo han ejercido dentro y fuera de la redacción. Varias han ido escalando posiciones, nunca sin dificultad, y hoy se puede decir que algunos de los más altos puestos de la redacción los ocupan mujeres que se sienten orgullosas de ser feministas. No es menos esperanzador saber que hay toda una cantera de periodistas jóvenes que ha cogido con fuerza ese relevo en el periódico. Todas estarán este 8 de marzo al lado de una causa que a muy pocos les ha de ser ajena: la igualdad. Lo hacemos por las que nos precedieron en la lucha, por nosotras mismas y por las mujeres que nos seguirán.