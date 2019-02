Los obispos asumen que se debe poner fin a la impunidad de los abusos

Accountability, algo así como rendición de cuentas en español, no tiene una traducción directa en el mundo latino. Más allá de una cuestión lingüística, los expertos en corrupción y abusos sostienen que también se trata de un tema cultural. No la tiene porque durante años no se llevó a cabo nada parecido, vienen a decir. Faltan mecanismos, especialmente en la Iglesia, para asegurar que determinados comportamientos tienen consecuencias. Y justo de eso es de lo que se habló en la segunda jornada de la cumbre donde el Vaticano debate los abusos a menores con 190 líderes religiosos.

El día tuvo acento inglés. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Irlanda son algunos de los países donde mayor avance hay en esta línea. El arzobispo de Chicago, el cardenal Blase Cupich, fue uno de los ponentes este viernes y subrayó la necesidad de rendir cuentas. También que la denuncia de un delito “no debe verse obstaculizada nunca por el secreto oficial o por las normas de confidencialidad”. Una idea que empieza a apuntar hacia las peticiones de las víctimas, que también incluyen la extensión del concepto de tolerancia cero a todas las conferencias episcopales del mundo. Es decir, cualquier sacerdote que sea condenado por abusar de un menor debe ser expulsado del sacerdocio.

El cardenal y arzobispo de Boston, Sean O’Malley, presidente de la Comisión para la Protección de Menores que el Papa instauró a su llegada, es uno de los más estrictos representantes de la Iglesia en esta cuestión. Este viernes no fue invitado a dar ninguna ponencia. Algunas desavenencias con la cúpula vaticana le habrían dejado a al margen. O’Malley sí participó en la conferencia de prensa diaria donde abogó por extender la tolerancia cero a todo el mundo. Además, explicó que en los turnos de debate en la cumbre se había hablado de revisar el asunto del “secreto pontificio”. “La transparencia es muy importante para enfrentarnos a este problema. No solo a nivel de los países, sino también de la Santa Sede”.

El Papa, por la tarde y fuera del guion previsto, alabó la intervención de la única mujer que ha participado hasta ahora en la cumbre. La experta en Derecho Canónico Linda Ghisoni abogó por un “sistema de verificación ordinaria” sobre el cumplimiento de la legislación vigente contra el abuso a menores, incluyendo en las directrices nacionales un capítulo que determine los motivos y procedimientos de la rendición de cuentas. “Es aconsejable que en cada Conferencia Episcopal se creen comisiones consultivas independientes —formadas por laicos y clérigos— para aconsejar y asistir a los obispos”. Esos órganos, indicó, con sus informes y reuniones periódicas, “contribuirían a asegurar una mayor uniformidad en las prácticas y una interacción cada vez más eficaz” en el seno de la Iglesia.