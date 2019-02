La Universidad ahuyenta el talento extranjero por sus sueldos y papeleo

José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, reconoce que el sistema actual no es “suficientemente atractivo” para los docentes extranjeros porque, “además de la burocracia, está la limitación de los salarios”. Ante este escenario, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Duque pretende contratar a jóvenes de campus extranjeros con cierta trayectoria mediante una nueva figura de profesor visitante. “Se les asegura un contrato estable de cuatro años y se les permite luego ser contratados o fijos si en ese tiempo se acreditan”, explica. “Y si viene alguien muy importante hay, además, una vía para que se le exima de la acreditación”, prosigue.

“Cada universidad, en base a su presupuesto, pagará lo que estime”, señala Pingarrón, aunque es consciente de que este no puede ser muy alto y luego bajar al convertirse en funcionario. Pero, en realidad, las comunidades pueden poner límites a los salarios. “Lo ideal sería que esta figura, si es para atraer talento, tuviese unos márgenes de libertad grandes”, reclama el rector de la Complutense, Carlos Andradas. “En nuestras convocatorias de cajales y De la cierva [programas de contratación] ya compiten extranjeros, el profesor visitante no es la única manera de que vengan”, recuerda Encina González, secretaria de Universidad e Investigación de Comisiones Obreras.