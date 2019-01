Siete religiosos españoles imputados en la gran causa de pederastia en Chile

Eneas Espinoza, de 46 años, periodista chileno, radicado en Buenos Aires, es otro de los exalumnos del Instituto Alonso de Ercilla abusado por los maristas. Tenía apenas cinco años cuando sus padres, de un barrio sencillo de la capital chilena, lo llevaron a hacer una prueba de selección y el cura español Adolfo Fuentes lo llevó solo a una sala: “No sé ni cómo ni por qué, pero terminé sentado sobre sus rodillas. Mientras me hacía la prueba me acariciaba el pelo, el cuello. Su mano pasaba por debajo de mi camiseta. Recuerdo cómo me olfateaba. Me sentí incómodo, pero no dije nada a mis papás. Sabía que todo lo bueno que me podía pasar en la vida pasaba por entrar a ese colegio”, señala Espinoza por teléfono a EL PAÍS.

En primero de básica, recuerda, su educación estaba en manos de unas estrictas mojas españolas —“unos verdaderos monstruos”—, que los maltrataban física y psicológicamente: “Nos decían que éramos una tropa de indios y que debíamos agradecerles a los españoles que habían llegado para civilizarnos”. Fuentes entraba a la sala para sacar a estudiantes, en grupo o en solitario, supuestamente para hacerles controles de lecturas. "Pero cuando me sacaba solo, con la excusa de los controles de lecturas, me llevaba a la oficina para abusar de mí", recuerda Espinoza.

Por años solo recordó que Fuentes lo sacaba para hacerle pruebas y una segunda escena: en una sala de los boys scout, en las rodillas del mismo hermano, que lo tocaba entero y lo trataba de besar, mientras él forcejeaba e intentaba escapar de una habitación sin ventanas. "Mi recuerdo siempre se cortaba ahí: conmigo tratando de escapar. Me repetía a mí mismo que me había escapado y que ahí había terminado la historia. Pero hace cinco años, cuando mi mujer quedó embarazada de nuestro segundo hijo y supe que sería un varón, recordé que jamás me escapé de esa habitación. Que después de sujetarme me obligó a darle sexo oral a los seis años y, luego, me llevó a un baño para lavarme los dientes. Luego me devolvió a la sala con todos mis compañeros. Limpiecito”.

No fue la única vez: los abusos de Fuentes se repitieron por lo menos durante dos años, incluyo en un campamento de boys scout. Al poco tiempo desapareció del colegio, aunque luego regresó.