La Audiencia decide si La Manada ingresa en prisión

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra celebra este miércoles una vistilla para decidir sobre el posible ingreso en prisión de los cinco miembros de La Manada, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ratificó el pasado día 5 la condena a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento.

Tanto los condenados, como la víctima y las acusaciones personadas anunciaron que interpondrían un recurso al Supremo, donde se decidirá si se trata de violación o de abusos o bien se dictará una absolución. Mientras tanto, los cinco miembros de la Manada se encuentran en libertad provisional bajo fianza.

La fiscal pide el ingreso en prisión al entender que "una vez confirmada la condena de nueve años de prisión, la no modificación de los llamados hechos probados por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación y las especiales características del recurso de casación hacen necesario asegurar el cumplimiento de dicha condena de nueve años de prisión".

Los dos abogados de la víctima han mostrado a su llegada al Palacio de Justicia de Pamplona, su confianza en que se decrete el ingreso en prisión de los condenados por los abusos sexuales cometidos en los Sanfermines de 2016. El letrado Carlos Bacaicoa ha declarado que los argumentos de la defensa de que ha habido infracción de ley y quebrantamiento de forma no tienen "ninguna apoyatura".

Bacaicoa considera que "no hay ninguna posibilidad de modificación de la sentencia del TSJN en favor de los acusados" cuando la causa llegue al Supremo. "La modificación que esperemos que ocurra va a ser calificando los hechos como agresión e incluso condenándoles por delito contra la intimidad".

Por su parte, el abogado Miguel Ángel Morán, tras expresar su "esperanza" de que los acusados reingresen en prisión, ha explicado que en la vista de hoy van a exponer los mismos argumentos que en la vista del 18 de junio, pero ahora "reforzados por la sentencia" del TSJN. Morán ha confiado en que, en esta ocasión, los tres magistrados de la Sección Segunda cambien de criterio y los condenados dejen de estar en situación de libertad condicional y vuelvan a la cárcel.

El abogado de la defensa

Agustín Martínez Becerra, abogado de los cinco miembros de La Manada, ha afirmado que "no cabe la posibilidad de entrar en prisión. En declaraciones a los periodistas tras la vistilla, que ha durado 40 minutos, Becerra ha afirmado que "hay poco que decir teniendo en consideración que no hay ningún argumento aportado ni por el fiscal ni por las acusaciones particulares que pueda acreditar que hay que modificar' el auto del 21 de junio que 'dejaba perfectamente claro que mientras existe la pendencia del juicio, es decir, mientras hay posibilidad de que la sentencia no sea firme, la prisión provisional debe ser excepcional".

Además, Agustín Martínez Becerra ha considerado que, por parte del fiscal y de las acusaciones, "se aducen motivos francamente peregrinos". Entre ellos, ha explicado, se ha aducido que el guardia civil Antonio Manuel Guerrero "tuvo un problema con un pasaporte, algo que se ha resuelto por parte del tribunal, que no fue cierto, pero se sigue aduciendo como unas circunstancias que da pie a entender que puede haber riesgo de fuga".

También ha reprochado que "se aduce una condena por un delito leve de hurto" a Ángel Boza que "si tuviese que afectar a alguien, afectaría a uno". "Aquí no se está juzgando a La Manada, se está juzgando a cinco personas individuales, cada una con su correspondiente coyuntura personal y circunstancias personales", ha remarcado.

Las acusaciones

Tanto la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Pamplona como por el Gobierno de Navarra consideran que procede la prisión provisional de los miembros de La Manada porque existe un riesgo de fuga.

Por parte del Consistorio, el letrado Víctor Sarasa ha considerado que "el riesgo de fuga se ha acrecentado en los últimos meses". Se han producido "circunstancias que vienen a cambiar en cierta manera la situación que se daba en los meses de mayo y junio", por lo que se ha de proceder "a una modificación de la situación personal de los acusados".

Los condenados seguirán la vistilla por videoconferencia desde Sevilla. El abogado de los cinco, Agustín Martínez Becerra, como el resto de los representantes de las partes perdonadas, sigue la vista desde Pamplona.