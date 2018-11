Cuatro de cada 10 víctimas de violencia LGTBIfóbica son agredidas por gente de su entorno

Cuatro de cada 10 víctimas de violencia LGTBIfóbica en España son agredidas por gente de su entorno más cercano, según datos del informe La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI que ha presentado este jueves el Observatorio contra el Odio. El documento, financiado por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Igualdad, afirma que en el 12% de los casos los vecinos de la víctima son los que la agrede, un 7% es su familia y un 17% otros conocidos de su entorno. En el último año se han registrado en España 629 casos de delitos de odio a personas del colectivo LGTBI, según detalla el informe, elaborado con datos recogidos por el Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya, por el servicio Delitos de Odio de la Línea Arcoíris de Federación Estatal de LGTB y por seis puntos locales de este colectivo. No obstante, según los expertos, entre el 60% y 80% de los casos no se denuncian, por lo que no se conocen el número real de víctimas.

"Es muy alarmante. A diferencia de lo que ocurre en otros delitos de odio [racismo o libertad religiosa], la mayoría de las personas que sufren agresiones LGTBIfóbicas no se sienten seguras en su entorno más cercano, por lo que en muchas ocasiones prefieren ocultar su identidad sexual y si sufren ataques homofóbicos, no denuncian. Esto fomenta la invisibilidad del colectivo", explica Jesús Generelo, coordinador del observatorio Redes contra el Odio de la Federación Estatal LGTB. De los 332 casos analizados, el 57% fueron acoso, como insultos en la calle o en el lugar de trabajo, intimidación o amenazas.

El segundo tipo de violencia LFTBIfóbica más común son las agresiones físicas (un 14%). En este último tipo, el informe recoge un suceso concreto: un padre que agredió físicamente a su hijo en la calle —al que tiempo atrás ya habían amenazado— y en el que la víctima perdió el conocimiento. Tras ser llevado al hospital, le diagnosticaron una fractura del tabique nasal, pérdida de visión parcial del ojo izquierdo, pérdida de audición parcial del oído izquierdo, hematomas en todo el cuerpo y la cabeza. "Después del incidente, la víctima y su hermana se marcharon de su casa y no han vuelto a su domicilio por miedo a más agresiones", relata el documento.

Generelo asegura que la seguridad del entorno cercano es lo que potencia la visibilidad del colectivo, las personas LGTB se sentirían "sin peligro" para poder manifestar su identidad sexual y "con fuerzas" para denunciar dichas agresiones. En el momento de la denuncia, el 74% de las víctimas se identificaron como homosexuales y un 21% como lesbianas. La mayoría de los agresores, apunta los responsables del texto, son hombres jóvenes. El 53% de las víctimas son jóvenes entre los 18 y 35 años. El según grupo de edad de agredidos más numeroso es el que va de los 36 a los 50 años, un 31%. Según los expertos, otro dato "alarmante" es que el 12% de las víctimas son menores de edad.

Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma que más agresiones ha registrado (130 casos) y la Comunidad de Madrid (73). Según el informe, que ha recogido datos de 15 de las 17 autonomías, en las regiones donde "apenas" hay agresiones de este tipo no es porque haya una menor "incidencia", sino que en esas zonas geográficas "no se cuenta con recursos adecuados para conocer la situación real en numerosas localidades donde las víctimas no cuentan con garantías de atención adecuadas".

El documento también señala que esta circunstancia también es visible entre las zonas rurales y las grandes ciudades, donde se registran más casos. "Las ciudades más pequeñas todavía siguen siendo, para las personas LGTBI, sinónimo de semi-clandestinidad al tener que expresar su orientación sexual e identidad de género en locales de ambiente y círculos más cerrados que les eviten ser señalados despectivamente o poner en entredicho a toda la familia", por lo que las personas que sufren este tipo de agresiones no denuncian y no se registran datos.

Generelo cree que el principal objetivo para que estos ataques desciendan es que "el Gobierno apruebe una ley estatal contra la homofobia", que proteja a las víctimas y actúe en materia de prevención desde las escuelas. "Lleva mucho tiempo estancada. Los colectivos LGTBI estamos seguros de que si se aprueba la situación mejoraría", afirma el activista.