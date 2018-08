La agresión a dos gais eleva a 186 los casos de homofobia en la región

“Tengo miedo. Cuando voy en el metro o en el Cercanías, voy mirando a todos los lados por si alguien me quiere atacar”. Así se expresa el más joven de la pareja que resultó agredida en Fuenlabrada el pasado 27 de julio. “No se trata del dolor físico, que lo he pasado muy mal por los dolores, los mareos y los vómitos, sino también por el daño psicológico que me han creado al atacarte solo por mi orientación sexual”, confesaba ayer este joven algo más tranquilo.

Su pareja se siente preocupado por si pueden tomar alguna represalia contra ellos, en especial contra su novio, que es el que vive en Fuenlabrada. “En cuanto pueda, y creo que va a ser muy pronto, saldrá de allí y se vendrá a vivir conmigo. No puede seguir con miedo”, reconoce el mayor.

Ambos esperan que el caso se tramite con brevedad en el juzgado, que el juicio se celebre pronto y que su agresor tenga que cumplir una sentencia ejemplar. “Las amenazas de muerte fueron muy claras y muy graves. Además, las repitió varias veces y lo tenemos grabado”, recuerda la pareja.