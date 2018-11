Giroud: “Es imposible declararse homosexual en el fútbol”

Olivier Giroud, delantero del Chelsea y de la selección francesa, ha reconocido en una entrevista a Le Figaro las enormes dificultades que aún existen para que los jugadores de fútbol digan abiertamente que son homosexuales: "Es imposible declararse homosexual en el fútbol". El jugador, de 33 años, ha recordado además el caso del futbolista internacional alemán Thomas Hitzlspelger, que en 2014 se atrevió a declarar en el semaniario Die Zeit: "Solo en los últimos años he visto con claridad que prefiero vivir con un hombre".

El germano, que disputó con Alemania el Mundial de 2006 y la Eurocopa de 2008 (jugó la final contra España hasta que fue sustituido por Kuranyi), se convirtió entonces, junto con el inglés Justin Fashanu, en uno de los pocos futbolistas de élite que reconocía sentirse atraído por otros hombres. Aquellas declaraciones suscitaron críticas sobre todo entre los propios futbolistas, con el central brasileño Álex Rodríguez, entonces central del PSG, a la cabeza. En un documental emitido por Canal Plus pocas horas después la entrevista de Hitzlsperger, el jugador declaró: "Si estuviera de acuerdo con eso, Dios no habría creado a Adán y a Eva, habría creado a Adán y a Yves, por ejemplo".

Aunque jugadores como Joey Barton, jugador en 2014 del Olympique de Marsella, salieron en defensa de Hitzlsperger, el rechazo de buena parte de la comunidad futbolística indujo a Giroud a considerar que el deporte en general, y el fútbol en particular, no han progresado lo suficiente como para que la orientación sexual de cada uno se asuma con naturalidad. "[La declaración de Hitzlsperger] fue muy emotiva. Pero fue entonces cuando me dije que era imposible que alguien dijera que es homosexual en el fútbol", ha declarado el galo este viernes.

"En un vestuario hay mucha testosterona, todos juntos, duchas colectivas... Es difícil, pero es así. Entiendo el dolor y la dificultad de los chicos que salen del armario", ha explicado Giroud, antes de recordar que su compromiso con el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTB le llevó a posar desnudo en 2011, cuando aún no pasaba de ser un prometedor delantero del Montpellier, para la revista francesa Têtu, especializada en temas contra la homofobia.

No ha sido la única vez que Giroud ha mostrado públicamente su postura favorable a que el deporte se abra. En 2014, ya en el Arsenal, unos meses después de que Hitzlsperger consiguiera poner sobre la mesa el debate, participó junto a otros jugadores de la plantilla (entre ellos, los españoles Mikel Arteta, hoy ayudante de Guardiola en el Manchester City, y Santi Cazorla, jugador del Villarreal) en la elaboración de un vídeo para la campaña Rainbow Laces, que animaba a los jugadores a ponerse unos cordones con los colores de la bandera arcoíris para contribuir a erradicar la homofobia del fútbol.

Las acciones del fútbol inglés para combatir la discriminación por razones de orientación sexual han continuado durante estos años. Este jueves, la Premier ha anunciado a través de su web la campaña Rainbow Laces para la temporada 2018/2019, que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, en vez de solo durante un día, como se ha hecho desde que empezaron estos gestos colectivos en 2013. En esta ocasión, los colores arcoíris no se limitarán a un elemento tan poco visible para los aficionados como los cordones de los jugadores, sino que estarán también presentes en elementos del juego más relevantes como los banderines de córner o la tablilla en la que se anuncian los cambios. Todo para que algún día Giroud no tenga razón y declarar la homosexualidad en el fútbol no sea pronto algo imposible.