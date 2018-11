Los obispos quieren sacerdotes “enteramente varones, por tanto heterosexuales”

La Iglesia católica tiene todo el derecho a poder seleccionar a sus candidatos al sacerdocio, exigiendo, por ejemplo, que estén dispuestos a ser célibes y a que “se reconozcan y sean enteramente varones, y por tanto heterosexuales". El recién elegido portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se ha expresado así en una rueda de prensa ofrecida esta mañana, al concluir la asamblea de otoño de los obispos.

La frase sonó a latigazo, sobre todo oída o leída sin el contexto. De hecho, hubo miradas de complicidad entre los asistentes a la conferencia, en torno a medio centenar de personas, no todos periodistas, además de varios funcionarios de la Casa de la Iglesia. La realidad es que el portavoz había ofrecido antes de esa frase, y lo hizo después de pronunciarla, como si creyera que tenía que quitarla hierro, una lección de antropología de la personalidad y de la sexualidad, más propia de una cátedra que de una rueda de prensa, todo ello después de subrayar “el respeto a la situación personal" de cada quien.

Pero la frase está dicha y obedece a lo que piensa la inmensa mayoría de los eclesiásticos pese a contar también entre ellos con homosexuales. Todos ellos, homosexuales o heterosexuales tienen en la Iglesia católica a obligación de la castidad asumida voluntariamente. En el debate que ocupa estos días a los prelados, el problema no está en los pecados que se produzcan en la Iglesia romana, sino en los delitos penados por la legislación.

Lo cierto es que las teorías del portavoz Argüello sobre el sexo y el género; sobre la diferencia “entre lo que el cuerpo dice y lo que dicen los sentimientos; sobre la complicidad de quienes han de tomar “la decisión de ir al Registro civil y decir: ahora no me llamo Antonio y me llamo Mari Pili, o Antonia”; sobre que “la categoría es el sentimiento", o sobre lo necesario de que en el diálogo y el logos “haya razones, no solo sentimientos, terminaron con su conclusión de que el hombre no es enteramente varón si no es heterosexual.

Argüello, que es además obispo auxiliar de Valladolid, apenas se extendió sobre el tema de la pederastia, que finalmente ha ocupado más tiempo del previsto en esta asamblea, dado que no llevaban en el orden del día la crisis que les está acosando por las denuncias de abusos sexuales a menores por eclesiásticos de toda condición, incluidos prelados del más alto rango.