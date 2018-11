Las españolas tienen menos hijos de los deseados por motivos laborales o de conciliación

Los motivos laborales o de conciliación y las razones económicas son las principales causas por las que las mujeres españolas han tenido menos hijos de los deseados, según la Encuesta de Fecundidad 2018 del INE, cuyo avance de resultados se ha publicado este miércoles. La mayor parte de las menores de 35 años espera tener más hijos. Este es el principal motivo para ellas de tener menos hijos de los deseados (así lo manifiesta un 44% de las encuestadas). Según el sondeo, que da continuidad a los realizados en 1977, 1985 y 1999, casi tres de cada cuatro mujeres querrían tener al menos dos hijos.

El principal incentivo a la natalidad que demandan las mujeres al Estado, independientemente de su edad, es el aumento de la duración del permiso de maternidad y paternidad. Por porcentajes, la mayor proporción se registra en el grupo entre 30 y 34 años (31,1%) y de 35 a 39 años (29,1%). El segundo incentivo a la natalidad más importante para las mujeres menores de 40 años es la flexibilidad en el horario de trabajo para padres y madres con niños pequeños. Para las que tienen 40 o más años, la segunda medida más importante es una asignación para las familias con hijos a cargo menores de 18 años.

Por contra, el 28,6% de las mujeres menores de 25 años no cree que se deba incentivar la natalidad. Un porcentaje que va disminuyendo con la edad. El 27% de las menores de 25 años declara que no quiere tener hijos, frente al 17% de las que tienen entre 25 y 29 años. El porcentaje alcanza el 12,6% en el grupo entre los 30 y 34 años, el de mayor fecundidad en la actualidad. Apenas una de cada diez mujeres mayores de 30 no quiere ser madre.

La encuesta destaca que la principal razón por la que las mujeres que no han tenido hijos no desean tenerlos es porque no quieren ser madres. En el caso de las menores de 25 años, aún se consideran demasiado jóvenes para tenerlos.

El sondeo analiza las barreras e incentivos de la sociedad española a la hora de ser madres o padres. La principal novedad en la metodología empleada en esta edición de la encuesta es que por primera vez se ha entrevistado a los hombres. Según los resultados difundidos este miércoles, sus respuestas no varían mucho de las ofrecidas por las mujeres. La mayor diferencia se da en el porcentaje de hombres que desea tener tres hijos, que es inferior al de las mujeres. El 25% de las mujeres quiere tener tres hijos, aunque el porcentaje supera el 27% en las mayores de 35 años. El 20% de los hombres mayores de 30 años quiere tener tres hijos, frente al 16,1% de los que tienen entre 25 y 29 años y el 10,4% de los menores de 25 años.

La mayoría de los hombres, como ocurre con las mujeres, desea tener dos hijos (casi la mitad de los que tienen entre 25 y 29 años y el 10,4% de los menores de 25). Como ocurre con las mujeres, el porcentaje de hombres que no quiere tener hijos disminuye según aumenta la edad, como sucede con las mujeres. Así el 32,1% de los menores de 25 años no quiere tenerlos, frente al 10,2% de los mayores de 40 años.

Para elaborar el sondeo se ha encuestado a 17.037 personas de entre 18 y 55 años (14.446 mujeres y 2.591 hombres). Los datos difundidos este miércoles constituyen un avance de resultados, una vez que se ha estudiado una parte de los cuestionarios. Los resultados definitivos se publicarán en abril de 2019, según la nota de prensa difundida por el INE.