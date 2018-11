Una asociación del Vaticano alerta del peligro del “ultranacionalismo” para la libertad religiosa

El auge de regímenes "ultranacionalistas" ha causado en los dos últimos años un aumento de las violaciones de la libertad religiosa en todo el mundo, según señala el informe bianual sobre Libertad religiosa en el mundo de la asociación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, entidad que depende directamente del Vaticano. El documento, publicado este jueves, afirma que de los 196 países analizados, 38 vulneran gravemente la libertad religiosa de miles de personas y en 21 de ellos se persigue a las minorías religiosas, en algunos casos "hasta la muerte". En el informe, desglosado por países, se recoge la legislación en materia de estas libertades en cada Estado y los incidentes más notorios de los dos últimos años.

La asociación señala a China e India como Estados donde "se ha notado una importante decadencia" respecto al informe del año anterior (2014-2016). En estos países asiáticos, alerta la asociación, la legislación vigente "discrimina" a los ciudadanos que practican una religión diferente de la oficial y vulnera sus derechos humanos, como la libertad de reunión, de pensamiento y expresión. En el estado de Guyarat (India), las penas por sacrificar vacas se han incrementado desde los siete años de prisión hasta la cadena perpetua, lo que, según la entidad es un problema para las comunidades judías, cristiana y musulmana.

"En abril de 2018 se prohibió en China la venta de Biblias en Internet, y los dos organismos protestantes controlados por el Estado anunciaron que iban a elaborar una versión «secularizada» de la Biblia compatible con la 'chinización' y el socialismo", es uno de los testimonios que recoge el informe. Entre otros datos referentes a China, en 2018, más de 100.000 musulmanes uigures fueron confinados en campos de reeducación en la provincia de Xinjiang.

El documento añade que en otros países, como Arabia Saudí, Corea del Norte, Eritrea y Yemen la situación "ya era tan mala" que no ha podido empeorar. "El nacionalismo agresivo, hostil a las minorías religiosas, ha empeorado hasta el punto de que el fenómeno se puede definir como ultranacionalismo, subraya el informe, que añade que estos países han llegado incluso a tildar a esos grupos religiosos minoritarios "de amenaza para el Estado".

Marcela Szymanski, editora del informe (coescrito por 25 autores), califica de muy relevante el aumento de esta represión en los dos últimos años por parte de estos gobiernos –16 de los 196 analizados–. "Crean leyes estatales que frenan la libertad religiosa". A esto, asegura, se le une la desinformación en los medios, "donde aumentan las noticias falsas" y, a veces, "se arma un linchamiento" contra las minorías. La investigación calcula que 327 millones de cristianos viven en países donde existe persecución religiosa.

Mujeres violadas y obligadas a convertirse

Junto a estos Estados "ultranacionalistas", el informe señala a ciertos países africanos, especialmente Argelia, como otra zona en la que "la libertad religiosa peligra por el avance del yihadismo". En estos países, cuenta Szymanski, también se ha apreciado un aumento de los casos en los que decenas de mujeres cristianas han sido secuestradas, violadas y obligadas a casarse y convertirse a otra fe que no es la suya. De momento, la asociación no dispone de datos reales de cuántas mujeres sufren esta situación, pero dicen que trabajan en ello para el próximo informe.

Por otra parte, el incremento de actos terroristas en Europa por integrantes del Estado Islámico ha producido un aumento de la islamofobia y, según la editora, la sociedad ha empezado a coartar las libertades de los musulmanes. El documento recoge datos de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia: 573 incidentes contra el islam en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana en 2016 y 14 ataques a negocios de musulmanes tan solo unos días después del atentado en Barcelona y Cambrils de 2017.

En lo referente al cristianismo en España, el informe destaca una decena de robos en parroquias, las pintadas en los muros de varias capillas universitarias, donde podía leerse “misas fuera” y el ataque a una religiosa en el que un agresor le golpeó mientras le decía: “Eso por monja”.

Para Szymanski, el declive de la libertad religiosa de los Estados es como si a un enorme tejado se le empiezan a quitar las tejas una a una. "No puedes andar sola, no puedes enseñar en esa escuela, no puedes usar velo, prohibición de la circuncisión. Poco a poco se van eliminando tejas de tu libertad", explica. Szymanski. La solución, en su opinión, depende del país donde se esté cometiendo la limitación de las libertades. "En los países en los que existe el Estado de derecho, es la responsabilidad de la gente a la hora de votar. Cuando hay superioridad de una comunidad sobre otra, lo primero que ocurre es atentar contra las minorías. Si no se denuncia no se puede frenar. Si los laicos no se mueven para proteger la libertad nadie va a hacerlo", comenta.

En cuanto a los países donde no existe ese Estado de derecho, la especialista afirma que los recursos de los civiles se reducen y no están suficientemente protegidos. "Hay asociaciones con equipos de abogados que se lanzan a defender a las víctimas, pero la mayoría de las veces es muy difícil llevar los casos ante la justicia y que salgan hacia delante" explica Szymanski.