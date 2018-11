La Audiencia Nacional anula los estatutos del sindicato de prostitutas

La Audiencia Nacional ha declarado nulos los estatutos del sindicato de prostitución OTRAS, considera que "no resulta admisible que el ámbito de actuación de un sindicato comprenda actividades que por su naturaleza no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución por cuenta ajena". El pasado lunes, durante la vista del juicio, las abogadas de las demandantes —la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y por la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla— y la fiscalía advirtieron que ese texto era "una vía para legalizar la prostitución por cuenta ajena y establecer un marco legal para el proxenetismo".

Charo Luque, de la Plataforma sevillana, cree que este es un "día histórico para el feminismo en España". "Que la Audiencia haya entendido que no puede existir una relación laboral cuando lo que está en juego es la explotación del cuerpo de las mujeres, la especulación con ellos, sienta un precedente importantísimo y hace que veamos que esto no ha hecho más que empezar".

Ese planteamiento fue lo mismo que vertebró el argumento del fiscal Benito Ejido durante la vista, cuando señaló que la Organización de Trabajadoras Sexuales había sido creada “en fraude de ley” y, adelantó que, como consecuencia jurídica vendría la disolución del sindicato al quedarse vacío de contenido y tener que darse de baja del registro correspondiente; una inscripción que la ministra de Trabajo Magdalena Valerio reconoció en su momento como "un gol por la escuadra". La sentencia explica que el procedimiento por el que se tramitó la impugnación de los estatutos no es el adecuado para pedir la disolución del sindicato. "...las pretensiones de impugnación de los estatutos de un sindicato, y de la disolución del mismo, no son susceptibles de ejercitarse de forma conjunta, por no resultar acumulables las acciones para ejercitar las mismas", según el texto.

Además, la justicia alega que desde el momento en el que los estatutos no excluyen la prostitución de su ámbito funcional, la ilegalidad es "manifiesta" y aceptarlo sería "totalmente contrario al ordenamiento jurídico" por varias razones. Primero, daría carácter laboral a una relación contractual con objeto ilícito; además, admitiría que el proxenetismo [una actividad que el Estado se ha comprometido a erradicar] es una actividad empresarial lícita; aceptaría también que los proxenetas tienen derecho a crear asociaciones patronales con las que negociar condiciones de trabajo y frente a las que se podrían adoptar medidas de conflicto colectivo; y por último, se asumiría que OTRAS y los proxenetas y sus asociaciones podrían negociar las condiciones en la que debe ser desarrollada la actividad de las personas empleadas en la prostitución, "disponiendo para ello de forma colectiva de un derecho de naturaleza personalísima como es la libertad sexual", cuando se entiende como tal el derecho de toda persona de decidir con quién se quiere mantener una relación sexual, en qué momento y el tipo de práctica o prácticas que dicha relación debe consistir.