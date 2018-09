Relevada la directora de Trabajo por aprobar un sindicato de prostitutas

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha decidido relevar a su directora general de trabajo, Concepción Pascual, tras la aprobación desde su departamento de un sindicato de prostitutas. La información ha sido adelantada por el ministro de Fomento y Secretario de Área de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras la reunión de la Ejecutiva del partido. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron más tarde que la ministra ha aceptado la dimisión que le presentó la directora general de trabajo.



El departamento de Pascual fue el responsable de aprobar la constitución de OTRAS, acrónimo de Organización de Trababajadoras Sexuales, cuya constitución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de agosto. Horas después de conocer la autorización la ministra Valerio calificó el reconocimiento de este sindicato como "un gol por la escuadra". “Es uno de los peores disgustos de mi vida política”, aseguró el jueves.



Tras buscar responsables y hacer trizas la autorización publicada en el BOE, pidió a la Abogacía del Estado que estudiase la fórmula para anular la decisión. La solicitud fue aprobada y no contiene ningún error de forma, por lo que se busca cómo revertirla por "cuestiones de fondo".



El ministerio aseguró que la aprobación del sindicato fue un error y se realizó “como un mero acto administrativo”. “No avalaremos un sindicato de una actividad que no es legal y que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un Gobierno socialista y feminista”, mantuvo Valerio. Aunque no hay un consenso sobre el asunto, son varias las voces en el PSOE que asumen una postura abolicionista frente a la prostitución. La vicepresidenta Carmen Calvo, que se involucró directamente en la cuestión, y Valerio, además, coinciden en la premisa de que “la prostitución no es compatible con la igualdad entre hombres y mujeres”.



La organización calificó la reacción del Gobierno de "absoluta locura" y, desde entonces, el debate se ha abierto entre grupos políticos, sindicatos, en el seno del movimiento feminista y entre las propias prostitutas. "Las trabajadoras sexuales merecemos los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad española, ni uno más. Pero tampoco consideramos quedarnos con uno menos", afirmó la secretaria general del sindicato, Conxa Borrell, también integrante de Aprosex, una controvertida asociación que ofrece cursos de formación y empoderamiento a prostitutas.

Pascual es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ingresó en el Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado en diciembre de 1985. Desde abril de 1997 pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.