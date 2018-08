El Gobierno anulará la constitución de un sindicato de “trabajadoras sexuales”

El Ministerio de Trabajo ha anunciado este jueves que anulará la inscripción de un sindicato de "trabajadoras sexuales", cuya constitución recibió hace un mes el visto bueno de la Dirección General de Trabajo, según detalla la resolución del Boletín Oficial del Estado publicada el pasado 4 de agosto. El permiso para la constitución de la denominada Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) fue concedido sin el conocimiento ni el beneplácito de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien ha mostrado su indignación por este hecho y ha anunciado que anulará la inscripción.

"Es uno de los peores disgustos de mi vida política. Me han colado un gol por la escuadra”, ha afirmado la ministra. Valerio ha asegurado que la autorización se va a declarar nula de pleno derecho: "No avalaremos un sindicato de una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un gobierno socialista y feminista". La ministra ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie la vía para la anulación de este acto administrativo de autorización de la constitución del sindicato.

Después de conocer que Trabajo había dado la autorización a esta organización, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, pidió al ministerio toda la información sobre este asunto para conocer los detalles. Calvo se ha declarado en varias ocasiones en contra de la prostitución. "La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, si no la esclavitud más antigua y grande de la historia", escribió en marzo en un tuit.

El sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) agrupa principalmente a mujeres de Barcelona, lugar donde la organización tiene su sede. "Estamos haciendo historia", ha explicado una de las promotoras de este sindicato antes de saber que el Gobierno pretende anularla.

La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, si no la esclavitud más antigua y grande de la historia. #LasInvisibles #PSOEAbolicionista — Carmen Calvo (@carmencalvo_) 11 de marzo de 2018

En los próximos días, según la misma fuente, estaba previsto que la secretaria general de Otras, Concha Borrell, ofreciera una conferencia para explicar los detalles del nuevo sindicato. "Aún estamos trabajando en poner en marcha la web, nuestro logo y en darnos a conocer, y el anuncio del Ministerio de Trabajo ha sido muy rápido y nos ha cogido desprevenidas", ha detallado la promotora.

El sindicato, según señala la resolución del BOE, "reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales". La solicitud fue formulada a principios de julio. Pero la Dirección General de Trabajo detectó fallos en la documentación presentada y solicitó que se corrigieran. El sindicato entregó todos los documentos en regla el 26 de julio, según detalla el BOE.

La organización, que también está pensada para acoger a hombres, cuenta con los correspondientes estatutos y con el acta de constitución. Si no se anulara la autorización, sería el primer sindicato independiente de este sector, aunque el pasado mes de julio la organización Intersindical Alternativa de Cataluña creó la primera sección sindical para representar al colectivo de trabajadoras sexuales, al que se habían afiliado una decena de profesionales para reclamar el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras.