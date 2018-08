El sindicato de prostitutas critica que el PSOE intente ilegalizarlas

Las prostitutas fundadoras del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) han exigido este viernes la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez después de que este anuncie la intención de intentar impugnar la constitución del primer sindicato de prostitutas de España.

Un día después de que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valeria calificara como un "gol por la escuadra" que su departamento hubiera dado el visto bueno a la constitución de OTRAS y anunciara que la Abogacía del Estado estudia impugnar los estatutos de la organización, las prostitutas han dado una respuesta. OTRAS solicitó al ministerio la constitución del sindicato y el 4 de agosto se publicó, en el Boletín Oficial Estado, el visto bueno del ministerio. Semanas más tarde, Valeria ha exigido los detalles del asunto y ha manifestado su intención de revertir la aprobación de la formación sindical.

La secretaria general de OTRAS y a la vez fundadora de la Asociación de Profesionales del Sexo (APROSEX), Concha Borrell, ha leído un manifiesto en nombre de sus compañeras y ha exigido la dimisión del gobierno socialista "por no entender que la prostitución es un trabajo".

“"omos mujeres y hombres trabajadores, como usted, con la abismal diferencia que para nosotras los derechos laborales se han convertido en una utopía. Intentar que el empresario te contrate, que puedas acceder a bajas por enfermedad o maternidad, un sueldo a final de mes, vacaciones y una jubilación es impensable", lamenta Borrell. La secretaria critica el "feminismo abolicionista" de algunos sectores del PSOE y el "odio visceral hacia las trabajadoras sexuales que podría comprenderse si no fuera porque los derechos los merecemos todas y no solo unas cuantas privilegiadas".

Las sindicalistas se han preguntado esta mañana "por qué levanta tantas ampollas en un gobierno socialista obrero fundado por sindicalistas que las mujeres más castigadas socialmente no puedan tener los mismos derechos que tienen ellas". Sabrina Sánchez, también de OTRAS, ha acusado a Sánchez de "desconmocer que el trabajo sexual es un trabajo reconocido por la OIT".

El sindicato no ha revelado por el momento que pasos va a seguir y ha concluido: "Nos hemos organizado como mujeres librepensadoras. No somos sujetos pasivos. Somos las mujeres más castigadas socialmente y no podemos tener los mismos derechos que los demás. Las trabajadoras sexuales merecemos respeto".

Colau apoya el sindicato

Los concejales del equipo de gobierno de Ada Colau, Jaume Asens y Laura Pérez, han defendido la creación de OTRAS. El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, ha defendido: "La prostitución no es legal, pero tampoco es ilegal" y ha puesto como ejemplo que "los manteros, en un actividad que sí es ilegal, tienen un sindicato que ni el PP se atrevió a ilegalizar". Según Asens, "lo que debería ilegalizarse es la Fundación Franco,no organizaciones de mujeres que ejercen la prostitución u otros colectivos de personas vulnerables. Es más, debería impulsar su autoorganización". La concejal de Feminismos, Laura Pérez, ha argumentado que "la autoorganizacion de las trabajadoras sexuales no es sólo positiva desde una perspectiva de derechos laborales, sino también desde la perspectiva de la lucha contra el estigma de puta, que afecta a todas las mujeres, y la lucha contra las violencias de género".