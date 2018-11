“Si estos fármacos fallan, ponemos en riesgo toda la medicina moderna”

José Miguel Cisneros, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, sostiene que ni la población ni los políticos han asumido las resistencias a los antibióticos como un “problema capital”.



Pregunta. ¿Cómo valora los resultados del estudio?

Respuesta. Son muy importantes. Ponen cifras a un problema capital que aún no es asumido como tal por la población y los responsables políticos. Pocos problemas causan más de 33.000 muertes al año en Europa. Y no se está haciendo todo lo que se debería para frenarlo.

P. ¿En España tampoco?

R. Lamentablemente, no. Tenemos una buena guía, el Plan Nacional de Lucha contra las Resistencias, pero no tiene financiación ni figura en los Presupuestos Generales del Estado.

P. ¿Qué riesgos entraña?

R. Hay infecciones, como neumonías por klebsiellas, con mortalidades del 60%. Es terrorífico. Son cifras de la época de nuestros abuelos, cuando no existían los antibióticos. Si estos fallan, ponemos en riesgo toda la medicina moderna. No vamos a poder hacer trasplantes, ni quimioterapia, ni tratamientos punteros si no frenamos las resistencias.

P. ¿Qué hay que hacer?

R. Cualquier plan debe tener dos pilares insustituibles. El primero pasa por adoptar todas las medidas de control a nuestro alcance. Tenemos que detectar cuanto antes la bacteria multirresistente y evitar su propagación.

P. ¿Y eso cómo se logra?

R. Hay que potenciar los equipos de control de infecciones en los hospitales. Hay que formar a los profesionales. Dotarles de más medios. Innovar en su organización. Darles más peso en los procesos de toma de decisiones. Todo esto requiere más recursos y un cambio en la cultura de las organizaciones.

P. Hablaba usted de un segundo pilar.

R. Tenemos que hacer un mejor uso de los antibióticos. España es el primer país de Europa en consumo y no hay ninguna razón que lo justifique. Es una barbaridad a la que debemos de poner fin.

P. El estudio dice que dos de cada tres infecciones por bacterias multirresistentes se producen en los hospitales. Puede pensarse que el problema está ahí.

R. No, el problema está en todas partes. El dato es cierto, pero podemos mirarlo al revés: una de cada tres infecciones ya se coge fuera de los hospitales. Esto es, en los centros de trabajo, la calle, los colegios, en casa, en los parques...

P. ¿Y qué puedo hacer yo, por ejemplo?

R. Primero, no tomar nunca un antibiótico si no se lo receta el médico. Segundo, seguir estrictamente sus instrucciones. Si se las salta, en su estómago las bacterias pueden estar desarrollando resistencias. Y tercero, lavarse las manos.

P. ¿Lavarse las manos?

R. Hay actos aparentemente sencillos que tienen una importancia fundamental en frenar las bacterias. Y este es uno de ellos. Del hospital a casa, todos tenemos que concienciarnos de la importancia de las medidas higiénicas. Es primordial que se hagan campañas en este sentido.