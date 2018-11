El obispado de Salamanca ignoró durante décadas denuncias contra el cura apartado en 2014

Hasta ahora la única víctima conocida de abusos del cura Isidro López Santos era Javier Paz Ledesma, que denunció públicamente su caso, ya prescrito en los tribunales, en 2014. El Obispado abrió un proceso canónico con su denuncia en 2011, que acabó en una condena, pero en realidad se unieron a la causa dos personas más, aunque entonces no trascendió. La diócesis nunca lo precisó y dio la impresión de que se trataba de un único caso aislado. EL PAÍS ha hablado con otro de los denunciantes, que prefiere mantenerse en el anonimato. También ha localizado a una cuarta persona que describe un intento de tocamientos por parte del cura del que logró zafarse. "Estábamos solos, me metió la mano en el pantalón, pero se la quité y me fui corriendo. Si me llego a dejar, no sé qué hubiera pasado”, recuerda.

Todos pasaron su infancia y adolescencia en la parroquia de San Julián, en el centro de Salamanca, dirigida por este sacerdote. Javier Paz denunció abusos entre 1982 y 1992, entre sus 10 y 20 años. Las dos víctimas que se sumaron a su iniciativa los sitúan entre 1989 y 1994. La cuarta persona con quien realizó un intento afirma que ocurrió entre 1984 y 1985, cuando tenía 12 años.

“Estoy seguro de que hay decenas de casos más que no han salido a la luz. Ha tenido mil oportunidades y por allí pasamos cientos de chicos durante años”, asegura la segunda víctima que denunció el caso. Javier Paz coincide en esta observación. Ambos relatan lo mismo. La parroquia tenía unos locales, conocidos como La Torre, donde se daba catequesis y que también contaba con una zona de juegos, con mesa de ping-pong y una televisión para ver los partidos de fútbol. Los niños pasaban muchas tardes en este lugar. “Allí ocurría muchas veces. Luego estaban los campamentos de verano. Los que estaban enfermos dormían en la tienda del cura, y también los que iban de pinche de cocina”, prosigue.

Este segundo denunciante admite que los abusos le han marcado, al igual que al tercero, que desde entonces ha sufrido duros problemas psicológicos. Finalmente, lograron contárselo a sus familias, y gracias al ejemplo de Javier Paz, se sumaron a su denuncia: “El obispo al principio fue muy receptivo, me pidió perdón en nombre de la Iglesia, pero luego fue cambiando. Me pedía que le diera más nombres de otras víctimas, era lo que quería saber, pero yo no quise, y entonces ya se distanció, luego ya ni me cogía el teléfono. No queríamos dinero ni nada, seguimos el proceso canónico porque lo único que queríamos era que se reconociera y que no volviera a estar jamás con niños”.