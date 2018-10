Detenido en Madrid ‘El pederasta de Astillero’, el mayor abusador de niñas de España

Marcelino Fernández Arnaiz, de 64 años, más conocido como 'El pederasta de Astillero', por el pueblo de Cantabria del que procede, ha sido detenido este viernes por agentes de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a los Juzgados y Fiscalía de Madrid. El mayor pederasta de la historia de España, que lleva cuatro décadas entrando y saliendo de cárceles y psiquiátricos penitenciarios por reincidencia en el mismo delito, tenía una reclamación judicial. Ha sido puesto a disposición del juez de guardia.

Fue el servicio de guardia y seguridad de la citada unidad quien le detuvo casualmente, mientras comprobaban la identidad de un individuo que discutía con los vigilantes del edificio. El identificado, como siempre cubierto con una gorra, resultó ser el delincuente sexual con mayor historial de España que tenia actualmente en vigor una búsqueda de detención y personación por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander. Supuestamente acudió para realizar unos trámites por una denuncia de robo con violencia, y se negó a realizar el control por donde le correspondía.

Arnaiz, ha sido detenido múltiples veces por delitos sexuales cometidos contra menores, a las que engañaba ofreciéndoles golosinas y después abusaba de ellas y las violaba. Lo hizo concretamente, en los años 1980, 1983, 1986, 1990, 1999, 2000, 2002, 2003 y 2008, y hasta ahora, cada vez que ha cumplido su pena, ha vuelto a reincidir.

La última vez, el pasado 23 de agosto, solo tres días después de que abandonara la prisión de Dueñas (Palencia) tras cumplir la condena de cinco años de cárcel que le había impuesto la Audiencia de Cantabria en 2005 por haber abusado sexualmente de una niña de seis años el 13 de octubre de 2002 en Torrelavega. Cuando se conoció esa sentencia, Arnaiz ya llevaba dos años en prisión preventiva. Reconoció los hechos, ante la declaración de un testigo que vio como "besaba, sobaba y trataba de bajarle los pantalones a una niña de seis años", y le pidieron siete años en el juicio celebrado en 2009, por lo que podría llevar ya un tiempo en libertad.

En eses mismo juicio se pidieron otros cinco años más de condena por otro presunto abuso supuestamente cometido en 2003 contra una niña de nueve años en Santander, pero la Audiencia desestimó ese cargo por falta de pruebas. De hecho, su anterior delito probado, aquel por el que fue condenado por la Audiencia de Cantabria en 2005, lo cometió apenas dos meses y medio después de abandonar el Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante), donde había cumplido sus dos últimas condenas de 15 y 18 meses de internamiento psiquiátrico.

Durante uno de sus últimos juicios, los forenses de los Juzgados de Santander explicaron al tribunal que Fernández Arnaiz padece un trastorno de tipo parafílico que lo convierte en un pederasta, no controla sus impulsos, no ha asumido las reglas sociales y morales y tiene un coeficiente intelectual bajo. La Audiencia de Cantabria reconoció entonces que esas circunstancias reducen su responsabilidad sobre sus actos, pero no le eximen por completo de la misma, como trató de plantear la defensa.

Sin embargo, en la vista celebrada en 2009, la médico que le examinó dejó claro que Fernández Araniz "tiene un cociente intelectual normal y no padece ninguna patología", y aseguró que "sabe perfectamente lo que hace" y "lo hace porque quiere". La forense descartó que se dejara llevar por actos impulsivos e indicó que, dado su "larguísimo" historial delictivo, "aprende a tener cuidado" de esos episodios de abusos.

El caso Arnaiz fue una de las motivaciones más sólidas que llevó al legislador y por lo tanto al ejecutivo a endurecer las penas sexuales contra menores y a modificar los tipos penales.