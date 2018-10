Brasil en marcha contra el machismo

Una marcha multitudinaria convocada por mujeres en las principales capitales de Brasil el último sábado, 29, fue la prueba concreta de cómo las brasileñas están cada vez más listas para organizarse delante de cualquier peligro que les ponga en riesgo los derechos en un país que no esconde su machismo. La manifestación “Ele não” – "él no", en español — se organizó en las redes sociales y fue a las calles del país con cientos de miles de mujeres contrarias al candidato a presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha protagonizado polémica tras polémica por hablar con desprecio de las desigualdades entre hombres y mujeres, y también de las minorías.

Fue una manifestación histórica al ser liderada por las mujeres en un país que salta en las estadísticas de de asesinatos de mujeres (el quinto que más mata mujeres en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud), y que paga sueldos un 25% menores a las mujeres comparado al de los hombres. Esa diferencia puede llegar a 55% si se comparan el sueldo de un hombre blanco y una mujer negra.

La protesta #Elenão nació después que se creó la página Mujeres en contra Bolsonaro en Facebook, y que juntó virtualmente a 3 millones de mujeres en poco más de tres semanas. La campaña de Bolsonaro pasó a ironizar el movimiento. Sus seguidores llegaron a hackear la página y cambiarle el nombre para Mujeres con Bolsonaro. La provocación resultó como un incentivo a la promoción de actos con la hashtag #Elenão en todo el país contra el ultraderechista. Según cálculos de algunas organizadoras, medio millón de personas salieron a las calles. Parece poco para un país con 209 millones de personas, pero fue una marca importante en la unidad feminista. Hombres y la comunidad LGBTQI se unieron a las mujeres en contra Bolsonaro.

Las brasileñas ya habían probado su fuerza en movimientos colectivos mucho antes del #MeToo de EEUU. En 2015, las redes sociales se incendiaron cuando una chica de 12 años que participaba de una versión infantil del programa gastronómico Masterchef (Masterchef Jr.) fue blanco de comentarios vulgares de tono sexual en las redes sociales. El episodio abrió una red de solidaridad con la pequeña en Facebook, y un colectivo feminista aprovechó para lanzar la campaña #miprimerasedio. Fue una catarsis inmediata con todas las brasileñas abriendo su corazón para contar sobre abusos vividos por vecinos, exnovios, abuelos, padres en su infancia. “El colectivo estaba lleno, yo sentada en las piernas de mi madre. Un hombre se abre el cierre del pantalón y me muestra su genital. Yo tenía 8 años”, decía una. El reconocer que tantas tenían qué contar fue algo que conmocionó al país.

En Brasil cuatro a cada diez mujeres admiten que ya fueron blanco de asedio sexual en una encuesta hecha el año pasado. Pero expertas apuntan que ese número debe ser mucho mayor, en un país que es el quinto en asesinatos de mujeres en el mundo.

En estas elecciones, el candidato Jair Bolsonaro ha personificado todo el machismo y el retroceso que se intenta superar en el mundo en el siglo XXI. En su programa de Gobierno, no hay siquiera una mención a mujeres. Apenas cuando propone castración química a estupradores, dentro de un plan agresivo para justificar el combate a la violencia, incluyendo la liberación del porte de armas.

Es un candidato vulgar en su palabreado, y le encanta chocar a sus interlocutoras. En una discusión con una diputada que lo acusaba de promover mas violencia, le dijo “Tu no mereces ni ser estuprada”, en una escena chocante el 2003, que terminó con el llamándola de “zorra”. En 2014, le repitió a la diputada que ella no merecía ni ser estuprada desde el púlpito del Congreso. Ya dijo en discursos de campaña que las minorías se tenían que adaptar a la mayoría, o que entonces desaparecieran. Que los homosexuales son obra del consumo de drogas, que mujeres debían ganar menos que los hombres porque se embarazan. “En los últimos años las mujeres lucharon y lograron lo básico, lo mínimo de sus derechos. No se puede perder eso para Bolsonaro”, decía la estudiante veinteañera Isadora Alexandre, que fue a la marcha del día 29 con diez amigas para gritar “El no” a todos pulmones.

Las mujeres suman un 52% de la población brasileña. os electores y han jugado un papel decisivo en las elecciones presidenciales de este año. Son ellas el principal grupo del electorado que aún no sabe en quien va a votar el próximo domingo, y que decidirá su voto a última hora. Los presidenciables han direccionado cada vez más sus actos de campaña para el público femenino, con una carta de programas específicos para mujeres. Cinco candidatos eligieron mujeres como sus candidatas a vicepresidenta para responder al anhelo de la sociedad brasileña. La lucha, sin embargo, es penosa. A pesar de ser mayoría del electorado, las mujeres son solo un 10% en el Parlamento, un número que explica el machismo en Brasil.