La historia de Heart, las rockeras que hicieron llorar a Led Zeppelin

Antes de que Nirvana y el grunge pusieran de moda a Seattle en el mapa del rock, ya había otro grupo que había sido hijo predilecto de esta ciudad situada en el noroeste de EE UU. Heart lleva más de medio siglo de historia: se formó en 1973, ha vendido 35 millones de discos y ha conseguido estar en lo alto de las listas estadounidenses durante las décadas de los 70, los 80, los 90 y los 2010. Uno de sus factores distintivos es que cuenta con un doble liderazgo femenino, el de Ann y Nancy Wilson (ambas vocalistas, guitarristas y compositoras), que son, además, las dos únicas componentes que sobreviven desde el principio del grupo.

“Creo que las hermanas Wilson son uno de los pilares fundamentales de la historia del rock”, afirma Anabel Vélez, periodista musical y autora del libro Mujeres del rock. Su historia (Robinbook, 2018). “Ellas fueron pioneras en una época en que las mujeres, salvo algunas excepciones, no eran consideradas precisamente importantes en el rock y que además tuvieron que luchar contra los prejuicios, como también le pasó a Chrissie Hynde (Pretenders), por ser las líderes de una banda en la que el resto de miembros eran hombres”. Añade la escritora que Heart “fue la primera banda liderada por mujeres en tener éxito masivo como compositoras de sus propias canciones y como instrumentistas, lo cual no era nada habitual por entonces. Además, lo hicieron mezclando el folk con el rock. Rompieron barreras de género, combatieron el sexismo de la industria y lograron tener el control creativo de su trabajo”.

Heart durante un concierto en 1978. Gary Gershoff (Getty Images)

Paradójicamente, Heart nació como un grupo completamente masculino. Sus orígenes remotos nos llevan hasta 1965, cuando el bajista Steve Fossen y los hermanos Roger y Mike Fisher, ambos guitarristas, formaron en Seattle una banda llamada The Army (‘El ejército’), y que luego se convirtió en White Heart, tocando profusamente en diferentes garitos del estado de Washington. Otra de las paradojas es que Mike Fisher abandonó el ejército, el de verdad, literalmente. En 1971, fue reclutado para combatir en Vietnam, no se presentó en el cuartel y, cuando la policía militar entró en su casa para arrestarle, se escapó por una ventana trasera, se fugó a Canadá y se convirtió oficialmente en desertor. En una ocasión en que cruzó la frontera para ver a su familia, conoció en un concierto a Ann Wilson, se enamoraron, y ella decidió irse con él a Vancouver (que se encuentra a 200 kilómetros de Seattle). Fue así, con Ann ya como vocalista y con base en la ciudad canadiense cuando nació oficialmente Heart, en 1973. Un año después, Nancy Wilson se incorporó a la banda y se produjo otra paradoja más. La guitarrista comenzó una relación sentimental con Roger Fisher, lo que convirtió al grupo en un polvorín: dos hermanos liados con dos hermanas. La explosión posterior fue inesperada: los dos chicos fundadores fueron progresivamente relegados ante el mayor talento e iniciativa de las dos chicas, que acabaron tomando el liderazgo por completo. En su primer álbum, Dreamboat Annie, de 1975, ya solo aparecían los rostros de las hermanas Wilson en portada, y todos los temas figuraban como compuestos por ellas.

Ann Wilson y Nancy Wilson en 1978. Mark Sullivan (Mark Sullivan)

Cómo rebelarse contra el sexismo

Ann (San Diego, 75 años) y Nancy (San Francisco, 71 años) eran hijas de un capitán de los marines estadounidenses, vivieron en California y Taiwán antes de que su familia se instalase definitivamente en Seattle y se interesaron por la música desde temprana edad. El punto de inflexión fundamental para ellas se produjo cuando acudieron al concierto que ofrecieron The Beatles en su ciudad en 1966. Allí fue cuando las chicas (que entonces contaban con 16 y 12 años respectivamente) decidieron que querían dedicarse profesionalmente a la música. Tras foguearse en diferentes proyectos, lo consiguieron gracias a aquel primer álbum de Heart, que comenzó a tener éxito exclusivamente a Canadá, hasta que su impacto cruzó la frontera hacia su país de origen y llegar a vender un millón de copias.

Todo eso sucedió de una forma no poco controvertida. Su discográfica (el sello canadiense Mushroom) puso un anuncio en la revista Rolling Stone replicando la portada del disco —en el que aparecían los rostros y los hombros descubiertos de las dos hermanas, posando espalda con espalda— y con la frase: “¡Fue solo nuestra primera vez!” La compañía ni siquiera les había consultado antes de hacerlo, así que estallaron en cólera. Y más todavía cuando, en una entrevista radiofónica, el periodista interpretó que había una relación incestuosa entre ellas. Además de iniciar un litigio con Mushroom para pedir su carta de libertad, Ann se inspiró en aquel conflicto para componer en su habitación de hotel, después de la infame entrevista, el que sería uno de sus mayores éxitos, Barracuda. El tema catapultó a su segundo álbum, Little Queen, a vender otro millón de discos. A la altura de 1979, la alianza Wilson-Fisher se rompió por completo y los dos hermanos se marcharon del grupo con un mes de diferencia. Según Anabel Vélez, Ann y Nancy “sufrieron muchas tensiones con los hombres de la banda debido a la atención mediática que ellas recibían por ser mujeres”.

Pese a ello, su trayectoria no dejó de crecer durante la década de los ochenta. Tras descartar a uno de los megagigantes de la industria, como Jimmy Iovine, en 1982, ellas mismas produjeron Private Audition en compañía de su amiga compositora Sue Ennis (lo hicieron, por cierto, ocultas las tres bajo el seudónimo de Connie). Aunque su mayor estallido comercial aún estaba por llegar. Se produjo con los álbumes Heart (1985), Bad Animals (1987) -que contenía su ultrapopular ‘power ballad’ Alone- y Brigade (1990), con otro de sus éxitos más reconocidos, All I Wanna Do Is Make Love To You. Fue este un tema polémico, por cierto, pues su videoclip (https://www.youtube.com/watch?v=OAfxs0IDeMs) relataba la historia de una mujer que seducía a un autoestopista para dejarla embarazada porque su pareja era infértil, y hubo quien consideró que alentaba a las mujeres a ponerse en peligro recogiendo a hombres en su coche. Ellas también terminarían renegando posteriormente de esa canción, pese a haber sido un superventas global que llegó al número 1 en Canadá y Australia.

Heart tocando en el Giants Stadium en 1980. Gary Gershoff (Getty Images)

Profetas en su tierra

Si en la primera década de su carrera, el sonido de Heart tiraba más hacia el rock clásico con una fuerte influencia del folk, en estos tres álbumes derivó hacia el denominado AOR (rock orientado a adultos), un estilo que se podría considerar una ramificación del heavy metal mucho más edulcorada y deliberadamente comercial. Ese era precisamente el tipo de música contra el que reaccionaba el grunge cuando Nirvana y Pearl Jam se convirtieron, en 1991, en los grupos más famosos de Seattle. Sin embargo, las hermanas Wilson siempre fueron muy respetadas en su ciudad, en cuya comunidad musical nunca dejaron de estar integradas. Cuando las incluyeron en el Salón de la Fama del Rock And Roll, en 2013, fueron presentadas por Chris Cornell, el líder de Soundgarden, quien habló de ellas como heroínas y modelos de comportamiento para él mismo y para gran parte de los músicos de Seattle. En 2012, Charles C. Cross (autor de la biografía de Kurt Cobain, Heavier Than Heaven) , coescribió con ellas el libro de memorias Kicking and Dreaming: A Story of Heart, Soul, and Rock and Roll. Aparte de eso, su papel activo en la escena musical de Seattle tuvo otra faceta menos conocida. Entre 1991 y 1997 —los años dorados del grunge, precisamente— fueron las propietarias de los estudios de grabación Bad Animals, que utilizaron gente como R.E.M, Neil Young, Pearl Jam, Hole, Soundgarden o Alice In Chains.

Las hermanas Wilson también llegaron a colaborar con músicos locales no solo de la era grunge sino de generaciones posteriores, como Ben Gibbard, de Death Cab For Cutie. Incluso Mike Inez, de Alice In Chains, ofició como bajista de Heart durante varios años. “Seattle es una ciudad pequeña, y te encuentras con la gente todo el tiempo. Escuchas la música de los demás, vas a sus conciertos, te subes al escenario y, al final, termina todo el mundo en mi casa en una fiesta. Lo pasamos bien, pero compartimos también los momentos difíciles que todos pasamos. Especialmente en los noventa, hubo mucha actividad entre los músicos de Seattle, y todos nos apoyábamos mutuamente. Son gente genial y siguen siendo hermanos muy queridos”, declaraba Ann a la revista Rock Chicago en 2012. Nancy, por cierto, estuvo casada con el director de cine Cameron Crowe entre 1986 y 2010, lo cual probablemente influyó para que este situase su película Solteros (1992) en Seattle. La guitarrista le ayudó en varias de sus bandas sonoras, especialmente la de Casi famosos (2000).

Nancy y Ann Wilson de Heart en 2010 en Chicago. Joe Scarnici (WireImage)

A partir de la década de los noventa, la trayectoria del grupo fue más irregular. En 1995 detuvieron su actividad por primera vez por la decisión de Nancy de retirarse de la música para dedicarse al cuidado de sus dos hijos (sintomáticamente, Cameron Crowe siguió trabajando. En 1996 estrenó su película más reconocida, Jerry Maguire). En 2002, Heart regresó y mantuvo una trayectoria estable que, en 2012, alcanzó un nuevo pico de popularidad. Fue gracias a su participación en un concierto de homenaje a Led Zeppelin que se retransmitió en directo por la cadena televisiva CBS. Su interpretación de Stairway To Heaven emocionó visiblemente al mismísimo Robert Plant y puso en pie a toda la audiencia. El vídeo se hizo viral en Youtube (con 4 millones de visitas en los primeros cinco días), publicaron el tema en single y volvieron a entrar en las listas de éxitos.

Pero, cinco años después, se produjo de modo inesperado la mayor crisis entre las dos hermanas, que siempre habían estado muy unidas. Durante un concierto, uno de los hijos de Nancy se dejó abierta la puerta de una de las furgonetas de gira y, furioso y bajo los efectos del alcohol, el marido de Ann atacó a los dos niños violentamente. Nancy llamó a la policía, que detuvo a su cuñado, y eso provocó la disolución virtual del grupo y que las dos hermanas estuviesen sin hablarse durante dos largos años. Tras el nuevo regreso, en 2024 se produjo otro susto, cuando la banda se vio obligada a cancelar su gira después de que le detectaran un cáncer a Ann. Afortunadamente, fue extirpado en el quirófano y el grupo regresó a la carretera. Actualmente, Heart siguen en ella con su Royal Flush Tour, cuya telonera es la cantautora de culto Lucinda Williams. Una gira que celebra el haber sobrepasado los 50 años sobre los escenarios y siempre a un alto nivel, algo de lo que muy pocos grupos pueden presumir.