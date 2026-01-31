Judith Fernández, actriz de ‘Rondallas’: “Soy feliz levantándome a las siete y acostándome a las ocho”
Entre Galicia y Escocia, la televisión con ‘Las hijas de la criada’ y el cine con ‘Rondallas’, Judith Fernández reivindica avanzar paso a paso en una industria donde la constancia es clave
Pocas actrices atraviesan un momento tan dulce como Judith Fernández (Corcubión, 24 años). Gallega de nacimiento y escocesa de adopción, criada en el nomadismo de una familia marcada por el fútbol profesional, encadena proyectos como Entrepreneurs, Las hijas de la criada o Rondallas. En la emocionante película de Daniel Sánchez Arévalo da vida a una joven que busca recomponerse tras la muerte de su padre. A pesar del éxito, insiste en ir partido a partido y avanzar con humildad: “Cuida a quien ves subiendo las escaleras porque te lo encontrarás bajando”.
Pregunta. En su vida personal, ¿es más de marcar el ritmo o de adaptarse al compás colectivo?
Respuesta. Me interesa mucho la comunidad. En una sociedad tan dividida es importante recordar que no basta con llegar solo a un sitio si no tienes con quién compartirlo. Rondallas nace de eso: personas muy distintas unidas por amor al arte. Verla en el cine, compartir la experiencia con desconocidos, es un acto de comunidad.
P. Vive un gran momento, ¿ha sido difícil llegar hasta aquí?
R. Llevo más años en la profesión de lo que recuerdo. Hago teatro desde los nueve y televisión desde los 12. Ha sido un camino difícil pero vocacional. Incluso abrazaba fuerte los noes. Hubo épocas difíciles como la adolescencia, porque el rechazo cuesta más. Pero tengo tanto amor por esto que nunca se me ha hecho imposible.
P. ¿Cree que es más difícil llegar a la cima o mantenerse?
R. Mantenerse es más complicado, pero llegar nunca es un golpe de suerte. Creo que todos los que están ahí es por algo. Incluso me parece erróneo eso de “lo han cogido por los seguidores”. Si esa persona tiene seguidores es por algo, siempre hay trabajo detrás.
P. ¿Española o británica? ¿Ha tenido algún choque cultural?
R. Mi carácter es muy británico. Por ejemplo, me gusta mucho madrugar. Soy feliz levantándome a las siete y acostándome a las ocho. Recuerdo llegar a España y ver a la gente yéndose a la cama más tarde de las 10 y pensar: “Están locos”.
P. Su padre, David Fernández, fue futbolista profesional: ¿ha detectado paralelismos entre el cine y el deporte?
R. Son profesiones donde muy poca gente puede vivir de ellas, pero hay mucha soñando con hacerlo y con talento. El mayor paralelismo es la constancia, aprendí de mi padre que hay que entrenar siempre. Si ellos dejan de hacerlo pierden músculo y resistencia; nosotros, imaginación y emociones.
P. ¿Y la gestión de las críticas externas?
R. Mi padre siempre dice que el día que fallas un gol eres el peor del mundo y el que lo metes el mejor, pero no es ni una cosa ni otra. Eso no define tu valor personal o profesional. Hacer un mal casting no te hace ni mala actriz ni mala persona.
P. Sánchez Arévalo ha descubierto a varios de los mejores actores de nuestro cine.
Su mirada es especial. No sé qué vio en mí, pero fue increíble trabajar con él porque es un director de actores al cien por cien, algo cada vez más difícil de encontrar por lo rapidez de las producciones. El personaje para él siempre va primero y por eso es capaz de encontrar a jóvenes especiales.
P. Las rondallas tienen solo doce minutos para conquistar al jurado. ¿Qué dote suya podría mostrar en ese tiempo?
R. Mi positividad. Me siento capacitada para convencer, podría hacer perfectamente una charla tipo TED para motivar a la gente. Por ejemplo, a que vayan más al cine.
P. ¿Se han quedado mucho de sus compañeros por el camino?
R. Sí. Recordaba con mi compañero Fer Fraga lo afortunados que éramos porque si Rondallas fuera lo único que hubiéramos hecho este año estaríamos trabajando en una cafetería y pidiendo el día libre para hacer las entrevistas con prensa. Somos muchos en Madrid intentándolo y haciendo trabajos secundarios para seguir alimentando el sueño.
P. A su padre le apodaban el “pequeño Maradona”. ¿Quién sería para usted el Maradona del cine?
R. Meryl Streep, sin ninguna duda. También Julie Andrews me marcó muchísimo de pequeña.
P. Y cuando echa de menos Escocia en Madrid, ¿qué hace?
R. Veo una película llamada Amanece en Edimburgo y me hago una patata al horno con un queso británico que están empezando a vender aquí. Eso siempre me devuelve un poco a casa.
