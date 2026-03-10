Una primavera de ‘bolsillo’: cuando un detalle funcional se convirtió en el rey indiscutible de la temporada

Este recurso centenario que midió el sexismo durante décadas, se alía con la estética militar y utilitaria en formatos XXL sobre todo tipo de prendas y tejidos

Aunque resulta complejo fijar con exactitud su origen, los anales de la moda suelen referirse a la Edad Media como el inicio de los bolsillos en la vestimenta. Este compartimento adherido a chaquetas, pantalones e incluso vestidos, vino a sustituir las bolsas comunes que se ataban a la cintura en la época. Todo un acierto que permitió llevar oculto, y fuera del alcance de los ladrones, esos pequeños objetos de valor del día a día.

En su dilatada existencia desde entonces ha pasado por todo tipo de variantes y contextos; de la mera funcionalidad a convertirse en un accesorio de moda, de ocultarse con esmero a un primer plano en la ropa militar y utilitaria, y de ligarse a la ropa vaquera en forma de discreto y minúsculo saquito para guardar los relojes de los mineros –el famoso quinto bolsillo de los Levi’s– a magnificar su tamaño en sobrecamisas tejanas. Sin olvidar su papel como implacable herramienta para medir el sexismo de los tiempos que ha dejado una extensa bibliografía a su paso –como explicó la autora Hannah Carlson en Pockets: An Intimate History of How We Keep Things Close (Algonquin Books) hace unos años en esta entrevista.

Esta primavera su presencia se dilata hasta límites insospechados, más allá de su lugar habitual en los laterales de las prendas y hasta adquirir un rol propio en las tendencias que dicta la pasarela. El influjo por la ropa militar y la workwear que vivimos en la actualidad sostiene el gran peso del fenómeno: el color caqui y los tonos arena, los tejidos impermeables y repelentes del viento surgidos en el frente, o siluetas holgadas como los pantalones nikkapokka de los obreros japoneses inspiran una temporada donde lo funcional define la esencia de su estética.

En este escenario, los bolsillos cobran absoluto protagonismo, ya sea en forma de parche o plastrón, es decir, cosidos sobre la la superficie de la prenda (Ralph Lauren, Burberry); o tipo fuelle, con un pliegue central que surgió para dar mayor capacidad a la bolsa y definir la silueta cargo (Acne Studios, Loewe).

Otro pilar de su triunfo, también ligado a los códigos bélicos, es el afianzamiento del llamado Parachutecore o, lo que es lo mismo, dejarse envolver por una prenda que parece caída del cielo. A la parafernalia que acompaña a estas piezas derivadas de un paracaídas –ya sea el volumen de los bajos ‘burbuja’, pliegues o correas técnicas), firmas como Prada y Concept Store añaden multitud de bolsillos en minifaldas, mientras Cecilie Bahnsen hace lo propios sobre cortavientos de alta costura.

Su rotundo éxito reside también en esa capacidad para experimentar con nuevos volúmenes y lenguajes que ofrece, sin necesidad de sobredimensionar en exceso la prenda, ni dejar de ser ponible en el proceso. El nuevo director creativo de Balmain, Antonin Tron, sublima el concepto con una visión desestructurada del traje de trabajo, ya sea en shorts o chaquetas tipo bomber consumidos por mayúsculos bolsillos. Isabel Marant, afín a la workwear desde sus comienzos, redobla su presencia en una propuesta primaveral con guiños a la estética aviadora en cordones y cintas ajustables sobre pantalones cargo y micro beisboleras, mientras Burberry los fija con determinación sobre la prenda militar que no podrá faltar en el próximo festival.

Parka vaquera, de Mango

Chaqueta Renata, de S Max Mara

Minifalda de Re-Nylon, de Prada

Chaqueta bomber, de Massimo Dutti

Pantalón tipo ‘barrel’, de BIMBA Y LOLA

Camisa con lazo, de COS

Chaleco con bajo burbuja, de H&M

Vestido de popelin plisado, de Moncler

Chaqueta ‘denim’ con espalda plisada, de Maje

Blusón Simone, de Levi’s

Sobrecamisa de pana, de Sebago

Pantalón cargo de nailon, de Monki

Chaqueta Hija, de Soeur

Chaleco Tactical Utility, de Y-3

Chaqueta vaquera Karoline Vitto, de Pull&Bear

Falda con tejido ‘denim’ y sarga, de Desigual

Pantalón pesquero de algodón y seda, de Loewe

Chaleco ligero, de Marks and Spencer

Cazadora vaquera, de Marc 0’Polo

Chaqueta utilitaria, de Carhartt WIP