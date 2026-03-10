Una primavera de ‘bolsillo’: cuando un detalle funcional se convirtió en el rey indiscutible de la temporada
Este recurso centenario que midió el sexismo durante décadas, se alía con la estética militar y utilitaria en formatos XXL sobre todo tipo de prendas y tejidos
Aunque resulta complejo fijar con exactitud su origen, los anales de la moda suelen referirse a la Edad Media como el inicio de los bolsillos en la vestimenta. Este compartimento adherido a chaquetas, pantalones e incluso vestidos, vino a sustituir las bolsas comunes que se ataban a la cintura en la época. Todo un acierto que permitió llevar oculto, y fuera del alcance de los ladrones, esos pequeños objetos de valor del día a día.
En su dilatada existencia desde entonces ha pasado por todo tipo de variantes y contextos; de la mera funcionalidad a convertirse en un accesorio de moda, de ocultarse con esmero a un primer plano en la ropa militar y utilitaria, y de ligarse a la ropa vaquera en forma de discreto y minúsculo saquito para guardar los relojes de los mineros –el famoso quinto bolsillo de los Levi’s– a magnificar su tamaño en sobrecamisas tejanas. Sin olvidar su papel como implacable herramienta para medir el sexismo de los tiempos que ha dejado una extensa bibliografía a su paso –como explicó la autora Hannah Carlson en Pockets: An Intimate History of How We Keep Things Close (Algonquin Books) hace unos años en esta entrevista.
Esta primavera su presencia se dilata hasta límites insospechados, más allá de su lugar habitual en los laterales de las prendas y hasta adquirir un rol propio en las tendencias que dicta la pasarela. El influjo por la ropa militar y la workwear que vivimos en la actualidad sostiene el gran peso del fenómeno: el color caqui y los tonos arena, los tejidos impermeables y repelentes del viento surgidos en el frente, o siluetas holgadas como los pantalones nikkapokka de los obreros japoneses inspiran una temporada donde lo funcional define la esencia de su estética.
En este escenario, los bolsillos cobran absoluto protagonismo, ya sea en forma de parche o plastrón, es decir, cosidos sobre la la superficie de la prenda (Ralph Lauren, Burberry); o tipo fuelle, con un pliegue central que surgió para dar mayor capacidad a la bolsa y definir la silueta cargo (Acne Studios, Loewe).
Otro pilar de su triunfo, también ligado a los códigos bélicos, es el afianzamiento del llamado Parachutecore o, lo que es lo mismo, dejarse envolver por una prenda que parece caída del cielo. A la parafernalia que acompaña a estas piezas derivadas de un paracaídas –ya sea el volumen de los bajos ‘burbuja’, pliegues o correas técnicas), firmas como Prada y Concept Store añaden multitud de bolsillos en minifaldas, mientras Cecilie Bahnsen hace lo propios sobre cortavientos de alta costura.
Su rotundo éxito reside también en esa capacidad para experimentar con nuevos volúmenes y lenguajes que ofrece, sin necesidad de sobredimensionar en exceso la prenda, ni dejar de ser ponible en el proceso. El nuevo director creativo de Balmain, Antonin Tron, sublima el concepto con una visión desestructurada del traje de trabajo, ya sea en shorts o chaquetas tipo bomber consumidos por mayúsculos bolsillos. Isabel Marant, afín a la workwear desde sus comienzos, redobla su presencia en una propuesta primaveral con guiños a la estética aviadora en cordones y cintas ajustables sobre pantalones cargo y micro beisboleras, mientras Burberry los fija con determinación sobre la prenda militar que no podrá faltar en el próximo festival.
Parka vaquera, de Mango
Chaqueta Renata, de S Max Mara
Minifalda de Re-Nylon, de Prada
Chaqueta bomber, de Massimo Dutti
Pantalón tipo ‘barrel’, de BIMBA Y LOLA
Camisa con lazo, de COS
Chaleco con bajo burbuja, de H&M
Vestido de popelin plisado, de Moncler
Chaqueta ‘denim’ con espalda plisada, de Maje
Blusón Simone, de Levi’s
Sobrecamisa de pana, de Sebago
Pantalón cargo de nailon, de Monki
Chaqueta Hija, de Soeur
Chaleco Tactical Utility, de Y-3
Chaqueta vaquera Karoline Vitto, de Pull&Bear
Falda con tejido ‘denim’ y sarga, de Desigual
Pantalón pesquero de algodón y seda, de Loewe
Chaleco ligero, de Marks and Spencer
Cazadora vaquera, de Marc 0’Polo
Chaqueta utilitaria, de Carhartt WIP
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.