Pamela Palenciano, activista: “Muchos chicos sienten que, cuando se cuestionan sus privilegios, se cuestionan sus derechos”

La autora de ‘No me des la chapa’ aborda, a partir de su experiencia con adolescentes, por qué el feminismo genera rechazo y cómo explicarlo mejor

En un instituto de secundaria, basta a veces con mencionar la palabra feminismo para que la conversación se tense, se bloquee o se cierre antes de empezar. Parte de los adolescentes, especialmente chicos, lo perciben lo perciben como algo ajeno o incluso como un ataque, mientras que otros lo reciben con escepticismo o cansancio. En ese contexto, el reto no es solo qué se enseña, sino cómo hacerlo: cómo hablar de feminismo sin generar rechazo, cómo evitar ese tono moralizante (y tan adulto) que levanta barreras y cómo convertir esa conversación en una herramienta útil para pensar y entender el mundo.

Pamela Palenciano lleva más de dos décadas trabajando precisamente en ese terreno. A través de su monólogo No solo duelen los golpes, ha recorrido institutos y auditorios de toda España hablando con adolescentes sobre violencia, relaciones y desigualdad. Su nuevo libro, No me des la chapa. Feminismo para adolescentes (Nube de Tinta, 2026), recoge esa experiencia en forma de conversaciones que atraviesan distintas edades, desde la preadolescencia hasta los 19 años. Algunas son reales —como las que mantiene con sus hijos— y otras, como Lale, funcionan como una personificación de las dudas, las resistencias y las preguntas que ha ido encontrando en miles de jóvenes a lo largo de los años. El resultado no es un discurso cerrado ni un manual que deba leerse de principio a fin, sino una propuesta para acercarse a estos temas desde la escucha, el cuestionamiento y la apertura de preguntas.

Pregunta. ¿Por qué sigue siendo importante hablar de feminismo con adolescentes hoy?

Respuesta. Porque ahora mismo hace falta mucho diálogo. Y el feminismo lo que hace es abrir preguntas para poder dialogar y cuestionar lo que damos por hecho. Vivimos en un contexto en el que hay muchas cosas que se aceptan sin cuestionarse, y el feminismo lo que plantea es precisamente eso: preguntarnos por qué son así y si pueden ser de otra manera.

P. Sin embargo, en muchos casos genera rechazo, especialmente entre los chicos.

R. Claro. A muchos chicos les llega como si fuera un ataque, como si les estuvieran diciendo que ellos son el problema, y desde ahí es muy difícil que escuchen. Pero también tiene que ver con cómo se lo contamos. Creo que muchas veces se lo hemos explicado regular; no lo hemos sabido hacer bien, yo la primera, y al final lo que reciben no les interpela.

Por otro lado, también hay chicas que están cansadas, que sienten que es un discurso que ya conocen y que han escuchado muchas veces, pero que no siempre conecta con lo que viven en su día a día, en sus relaciones o en lo que ven en redes. Y en ese contexto, es fácil que se coloquen en contra antes incluso de entrar en la conversación.

P. De ahí el título del libro, No me des la chapa.

R. Sí, porque eso es lo que te dicen. Y tienen razón en parte. Si entras desde el regaño, desde la imposición y desde el “esto es así”, lo más probable es que se cierren. Si ellos perciben el feminismo como otra chapa que les vas a dar, te dirán que no. A mí eso me pasó también cuando era adolescente, porque todo eran charlas prohibitivas: no vayas por ahí, el tema del bullying, de la educación vial, de las drogas, lo malo que era el aborto... Dios mío, qué susto me metieron las monjas en el cuerpo.

A mí, lo que me faltó entonces fue que me acompañaran más, que me ayudaran a entender lo que me estaba pasando y que me hicieran preguntas en lugar de darme sus respuestas. Se trata de poder dudar, equivocarte y cambiar de opinión sin sentir que te están diciendo lo que tienes que pensar, sino que te están ayudando a pensar.

P. ¿Qué estamos haciendo mal los adultos cuando hablamos de estos temas con adolescentes?

R. Señalarles con el dedo y decirles “vuestra generación es más machista que la anterior”, “más facha que la anterior”... Les regañamos como si fueran setas que crecieran en el campo, olvidando que hemos sido los adultos los que les hemos puesto en bandeja que hagan ciertas cosas. Muchas veces, además, entramos ya con el discurso hecho, con lo que queremos decir, sin pararnos a ver qué piensan ellos.

Llegas a un aula y empiezas desde el “esto está mal”, desde lo que hay que corregir, y eso hace que se coloquen rápidamente a la defensiva. No partimos de lo que viven de verdad o de las dudas que tienen. Hablamos desde nuestras categorías, desde nuestro lenguaje, y así es muy difícil que se reconozcan en lo que estamos diciendo. Y si no se reconocen, no hay conversación.

Pamela Palenciano es autora, entre otros, de 'No me des la chapa. Feminismo para adolescentes'. Patricia J. Garcinuño (Getty Images)

P. ¿En qué momento se rompe esa conexión con los adolescentes?

R. Hasta 2018, cuando se celebró la huelga general feminista [el ocho de marzo, contra la brecha salarial, la violencia machista y la precariedad], sí habíamos conseguido una cierta empatía y una escucha, y había muchos adolescentes dispuestos a que el feminismo les permeara. Aquel día, se vieron calles llenas de muchas chicas jóvenes, pero los chavales no estaban, porque pensaban que eso no iba con ellos.

Y entonces se abrió la brecha con los youtubers de discurso antifeminista, la ultraderecha diciendo que el feminismo era un ataque contra los hombres, nosotras que empezamos a dividirnos como movimiento... Por esa grieta se colaron todos los “noes” de los chicos diciendo “a mí esta tía que no me caliente la cabeza, que siento que todo el tiempo me dicen que ser hombre es malo”. Y esto sucede porque, cuando nosotras cuestionamos sus privilegios, ellos sienten que se están cuestionando sus derechos. Y para un adolescente, sus derechos son lo más importante.

P. ¿Qué es para ti el feminismo cuando se trabaja con adolescentes?

R. Para mí el feminismo no es un discurso cerrado ni una lista de cosas que hay que pensar, sino una forma de entender lo que nos pasa y de cuestionarlo. Tiene que ver con la equidad y con las desigualdades que están en la base del sistema, pero también con poder mirar lo que damos por hecho y preguntarnos de dónde viene. No es algo que haya que repetir o aprender de memoria, sino algo que tiene sentido cuando te sirve para entender mejor lo que estás viviendo.

P. ¿Y cómo se traduce eso en el aula o en espacios educativos?

R. Se traduce en partir de lo que ya tienen, de lo que viven y de cómo se relacionan, no en llegar con un discurso desde fuera. Si no partes de ahí, es muy difícil que lo sientan como algo propio. Y también en no colocarte en el lugar de quien tiene que decirles lo que pensar, sino en generar un espacio donde puedan cuestionar lo que les pasa y lo que están viendo. Porque si no, lo escuchan, pero no lo hacen suyo.

P. No me des la chapa se estructura en torno a muchas conversaciones: con Lale, ese joven que personifica las dudas y los recelos de tantos chicos, pero también con tus hijos. ¿Por qué presentarlo de esta manera?

R. Las conversaciones con mis hijos (que son mis maestros) son reales, forman parte de mi vida y me parecía importante incluirlas porque ahí aparecen dudas específicas, muy cotidianas. Y luego está Lale, que no es una persona concreta, sino una manera de recoger muchas de las preguntas, resistencias y contradicciones que me he ido encontrando a lo largo de los años trabajando con adolescentes.

Al final, es una mezcla de mi experiencia como madre y de todo lo que he visto en estos años trabajando con jóvenes.

Pamela Palenciano, en un momento de la representación de su monólogo 'No solo duelen los golpes', en el Centro de Jóvenes Taleia de Valencia el 22 de abril de 2026. Foto cedida por la autora

P. Muchos de los temas se abordan asociándolos a distintas edades, desde los 12 a los 19.

R. Claro, porque no estás en el mismo lugar con 12 que con 19. Con 12 años muchas veces estás en ese momento de “los adultos me tienen manía”, de rechazo, de no querer escuchar. A los 13 empiezas a descubrir cosas como la culpa, a entender que hay cosas que haces y que tienen consecuencias. Con 14 ya hay más conciencia, incluso de cuándo estás mintiendo o de lo que estás ocultando.

Luego, alrededor de los 15, suele aparecer el sexo, y eso no es casual, porque cambia completamente la manera de relacionarte, de entender el deseo, el cuerpo y el consentimiento. Y con 19 ya estás en otro punto, tomando decisiones sobre tu vida, sobre lo que quieres hacer, con una estructura mucho más formada. Por eso me interesaba recorrer esas edades, porque las preguntas, las dudas y también las resistencias no son las mismas en cada momento.

P. Planteas también que el feminismo es para todas las personas. ¿Cómo se puede explicar eso a un adolescente para que no lo perciba como algo excluyente?

R. Explicando bien a qué nos referimos cuando hablamos de feminismo. Porque muchas veces se ha contado como algo que va de hombres contra mujeres, y no es eso. Al menos no el feminismo en el que yo creo, que es un feminismo interseccional, que lo que pretende es acabar con las desigualdades, no solo entre hombres y mujeres, sino entre quien tiene el poder y quien no: entre ricos y pobres, entre adultos y adolescentes, entre quien está arriba y quien está abajo.

El feminismo no dice que los hombres sean malos y las mujeres buenas. Lo que plantea es cuestionar todos esos ejes de desigualdad para que podamos ser diferentes, pero tener los mismos derechos. Y eso da muchas más alas, también a los chicos.

Porque, en el fondo, el feminismo es para todo el mundo. Y no lo digo yo: es una idea que ya planteaba Bell Hooks, cuando hablaba de que esta lucha no es solo una cuestión de género, sino que tiene que ver también con la clase, la raza o la edad, y que la infancia y la adolescencia tienen que estar dentro.

P. Después de tantos años, ¿qué tipo de resistencias encuentras al abordar el feminismo con los adolescentes?

R. Lo primero es un cansancio y un aburrimiento brutal frente al feminismo. Y no solo por parte de los chicos, también de las chicas. Hay muchas que sienten que es un discurso que ya conocen, que han escuchado muchas veces, pero que no siempre les aporta nada nuevo. También hay muchas ideas previas equivocadas, como que es una guerra entre hombres y mujeres o que ya no es necesario. Y con todo eso, es difícil que entren a escuchar desde el principio.

P. En el libro también se abordan temas como los celos, el control o cómo se construyen las relaciones en la adolescencia. ¿Estamos enseñándoles a gestionar todo eso o seguimos llegando tarde?

R. Seguimos llegando tarde, porque por más que demos talleres o charlas, los adolescentes están mucho más expuestos a otros guiones: a lo que ven en redes o en las películas, y el amor romántico se ha ido adaptando a esos códigos. Parece que ha cambiado, pero en el fondo sigue habiendo dinámicas de control.

Por ejemplo, ese control constante de dónde estás, qué haces o con quién hablas, o la sensación de que si no contestas a un mensaje la otra persona se va a enfadar. Ahí ya hay una señal de que algo no va bien.

También cuando en una relación alguien niega lo que ha pasado, cuando te dice que eso no ha sido así, aunque tú lo hayas vivido, eso ya es una alerta clara. Son cosas muy concretas que no estamos enseñando a identificar. Y por eso llegamos tarde: porque empezamos a hablar de todo esto cuando ya hay un problema, en lugar de ayudarles antes a reconocer esas señales y a entender qué es una relación sana.