Tíscar Espadas, creadora de los uniformes de ‘EL PAÍS’ en Arco: “Cada prenda puede funcionar como una escultura”

Podría parecer imposible que una marca abrace la atemporalidad, huya de las tendencias y escape de las etiquetas, pero Tíscar Espadas lo ha logrado desde un local en Pueblo Nuevo (Madrid). ¿Un milagro? Para nada. Esfuerzo y convicción

Hay cosas que están destinadas a pasar. Que Tíscar Espadas haya sido la encargada de los uniformes del estand de EL PAÍS en Arco es una de ellas. "A match made in heaven", que dirían los ingleses. Para comenzar, este tándem es perfecto por la manera con la que se enfrenta a sus colecciones, en las que priman la libertad, la atención al detalle y la artesanía. Para continuar, porque su abuelo fue pintor, su padre es escultor y sus abuelas eran modistas. “Nos interesó la propuesta porque la ropa que hacemos tiene tras de sí un largo proceso y cada prenda puede funcionar como una escultura, como si fuera un cuadro que vas componiendo”, explica la jienense a S Moda.

“Lo que hemos presentado en Arco no es un diseño que hayamos hecho exclusivamente. Se trata de ropa procedente de varias de nuestras colecciones. Hemos intentado capturar la esencia de la marca al elegir las piezas más icónicas de nuestra marca que de alguna manera, son escultóricas. Se trata de chaquetas y vaqueros que tienen una silueta muy marcada y pueden ser muy versátiles a la hora de vestir”, explica. “Por ejemplo, uno de los pantalones lleva unas tiras que hacen que ese mismo uniforme pueda cambiar el volumen del pantalón, lo que le da a la azafata la posibilidad de poder personalizarlo de cierta manera”, asegura.

Un azafato de EL PAÍS con el uniforme diseñado por Tiscar Espadas. INMA FLORES

Tan solo llevamos tres meses de año, pero no sería exagerado decir que 2026 está siendo muy especial para ella. Acaba de ser reconocida Hija Predilecta de Úbeda, algo que como confesó en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Úbeda con motivo de la celebración del Día de Andalucía, fue “totalmente inesperado”. “Úbeda son mis raíces y siempre viajan conmigo. Todo lo vivido aquí influye en quién eres y en tu manera de crear”, dijo. Hablando de viajes, antes de trabajar para diferentes marcas estudió en Madrid y en Barcelona y a raíz de un máster en Londres, salió un proyecto final que terminó por ser una colección, que se llamó Capítulo I. Ya van por la octava. “Nuestra intención es que cada capítulo forme parte de una misma historia. Trabajo mano a mano con Kevin, que es mi pareja y es de Suiza. Siempre que viajamos ahí encontramos inspiración y con Capítulo VIII encontramos una buena excusa para ambientarlo en Suiza. Lo que queremos hacer con cada colección es que la gente pueda de alguna manera soñar”, comenta.

Sus capítulos, lejos de ser independientes y de vivir en el mundo que cada episodio construye, hablan entre sí para contar una historia, pues considera que mediante la ropa cada persona puede narrarse a sí misma. Valorar los oficios y respetar el tiempo que requiere cada elaboración son aspectos esenciales para Tíscar Espadas. En la marca no hay egos: entiende la moda como un trabajo colectivo y está segura de que los mejores productos y proyectos nacen cuando detrás hay un equipo sólido. “Nos alejamos de las temporadas y de las tendencias. Queremos ropa que dure en el tiempo, por lo que apostamos por la versatilidad de las prendas. El acabado de cada prenda y el cuidado que trae consigo hacen que la ropa huya de lo efímero”, explica. “Todo es local y hecho en Madrid. Aunque es difícil, para nosotros tiene sentido si queremos tener semejante control sobre la calidad y sobre la importancia de cada prenda en sí. Para nosotros es esencial tener ese contacto directo con todas las personas con las que trabajamos”, dice desde París, donde los días 4 y 5 de marzo, durante la Semana de la Moda en París, los 20 semifinalistas de la decimotercera edición al Premio LVMH 2026 han presentado sus colecciones ante la prensa y el comité de expertos del premio.

El stand de EL PAÍS en Arco. INMA FLORES

Sus diseños son muy aclamados en Japón, donde los acérrimos a la marca han sabido apreciar el mimo de sus creaciones. “Allí valoran el material, el proceso y la historia. En Europa no se arriesga tanto. Estamos acostumbrados a comprar sin preguntarnos de dónde vienen los precios y las cosas que obtenemos”, explica.

Otro motivo por el que se encuentra en un momento maravilloso es que el Premio LVMH para Jóvenes Diseñadores ha revelado los 20 semifinalistas de su 13ª edición. Entre ellos se encuentra Tíscar Espadas junto a su compañero, Kevin Kohler. “Es una marca de moda que crea una narrativa como eje central de un lenguaje estético mucho más amplio y diverso que va más allá de la ropa”, explica Kohler en el vídeo en el que presentan la marca en la web de LVMH Prize. “Las prendas se confeccionan mediante una combinación de la exploración y de la confección técnica, incorporando la delicadeza del detalle, el cuidado de los materiales y lo que se encuentra accidentalmente en el proceso de fabricación”, asegura Espadas, que explica a S Moda cómo se sienten ante la nominación. “Ha sido muy intenso. Estamos felices de tener esta oportunidad y de presentar nuestro trabajo a tanta gente de la industria. Es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho hasta ahora”, asegura.

Tíscar Espadas ha diseñado los uniformes de las azafatas y azafatos del stand de EL PAÍS en Arco. INMA FLORES

“No utilizamos procesos industriales en cadena ni sobreproducimos: lo hacemos todo bajo pedido”, añade. Reconoce que jamás entendió la necesidad de poner etiquetas a las marcas. “Cuando comencé la firma lo ice con la idea de hacer ropa para vestir a gente, sin pensar en si era un hombre o una mujer. Ha sido muy gratificante ver que ha funcionado sin poner ninguna etiqueta”, dice para terminar. Y vaya si lo ha logrado.