Karoline Vitto y Pull&Bear dan forma a la feminidad contemporánea en la London Fashion Week

La diseñadora brasileña, uno de los grandes talentos emergentes de la moda actual, presentó la colección creada en colaboración con la firma en la cita londinense. Diversidad, adaptabilidad y un cruce entre estética urbana y sensualidad son sus apuestas

Una moda pensada para todo tipo de cuerpos, en la que se citan la sensualidad, la esencia urbana, el riesgo de proponer contrastes y que lanza un mensaje de libertad e independencia para el futuro. Así se resume la colección creada por la diseñadora Karoline Vitto junto a Pull&Bear, que se presentó hace unos días en la London Fashion Week. Un momento clave para la iniciativa BFC NEWGEN del prestigioso British Fashion Council, el programa que ofrece una plataforma a las nuevas generaciones de diseñadores y diseñadoras de moda, y en el que Pull&Bear participa activamente a través de su iniciativa Canvas for Creativity.

Asentada en Londres, donde ha creado su propia firma, Karoline Vitto es una de las diseñadoras jóvenes con mayor proyección en el Reino Unido. Su marca de identidad es la búsqueda de una nueva sensualidad que enfatiza partes del cuerpo que la moda más convencional siempre se han tratado de esconder, pensado a todo tipo de mujeres y cuerpos.

Una declaración de intenciones y una idea de la feminidad contemporánea que, en esta colección, se plasmó de múltiples maneras. Para empezar, con un casting que, de manera totalmente intencionada, apostaba por la diversidad corporal, con modelos de tallas y siluetas diferentes.

CORTESÍA DE PULL&BEAR

En su desfile de la London Fashion Week, Vitto propuso un entorno limpio y depurado, en el que las prendas centraron todo el protagonismo visual. En sus creaciones, la diseñadora esboza un juego de contrastes entre elementos fríos y estructurados, contrapuestos a tejidos suaves, en los que las piezas metálicas resaltan en escotes y décolletés.

Las siluetas ceñidas, que realzan las curvas, los fruncidos y los drapeados fluidos son otra de las señas de identidad de una colección pensada para acompañar con dinamismo el movimiento del cuerpo. La conexión con la estética urbana se presenta a través de ajustes regulables y cremalleras visibles, creando un equilibrio entre sofisticación y funcionalidad.

En esta colección, Vitto también ofrece su interpretación de algunos elementos básicos del womenswear contemporáneo, con especial atención a las piezas de denim, en las que añade botones personalizados y elementos metálicos. Una de las apuestas más distintivas de la propuesta es sin duda una microcápsula de prendas de punto, materializada en piezas transformables, desde vestidos mini asimétricos a faldas o tops palabra de honor, con los que Vitto refuerza su idea de transformación y personalización como una de sus grandes apuestas.

CORTESÍA DE PULL&BEAR

Impulso al diseño joven

Karoline Vitto es una de las caras más visibles de una nueva generación dentro del diseño de moda surgida del programa BFC NEWGEN, la iniciativa creada por el British Fashion Council para apoyar a los jóvenes talentos de todo el mundo. Esta plataforma aporta a los creadores emergentes apoyo financiero, visibilidad en los grandes eventos de la moda y mentorías para poner en marcha sus iniciativas. Mediante Canvas for Creativity, Pull&Bear participa ampliando el diálogo cultural y poniendo a disposición de estos jóvenes creadores recursos y proyección internacional.