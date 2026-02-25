Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososMilan Fashion week
68 fotos
MILAN FASHION WEEK

Diesel repasa su historia visual

Glenn Martens presenta la colección otoño-invierno 2026/27 de la marca con modelos desfilando entre más de 50.000 objetos de los escaparates, fiestas, eventos y oficinas de la firma que le han servido de inspiración, de joyas a dinosaurios

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_