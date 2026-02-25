Diesel repasa su historia visual

68 fotosMILAN FASHION WEEKDiesel repasa su historia visualGlenn Martens presenta la colección otoño-invierno 2026/27 de la marca con modelos desfilando entre más de 50.000 objetos de los escaparates, fiestas, eventos y oficinas de la firma que le han servido de inspiración, de joyas a dinosauriosS Moda25 feb 2026 - 10:43Actualizado: 25 feb 2026 - 10:45CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlight